Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort habe eine Hecke in Vollbrand gestanden, berichtete der Leiter der Ochtruper Wehr, Andreas Leusing , im Gespräch mit dieser Zeitung. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten die Hauseigentümer offenbar Unkraut mit einem Bunsenbrenner abgeflämmt. Der Funkenflug ließ die Hecke in Flammen aufgehen. „Das ist ein absoluter Klassiker“, meinte Andreas Leusing. Für ihn und seine Kollegen, die mit zwei Einsatzfahrzeugen ausrückten, war die Arbeit schnell erledigt. Die Bewohner des Hauses hätten bereits selbst mit einem Gartenschlauch versucht, die Flammen zu löschen, dann aber doch die Feuerwehr hinzugerufen. Die löschte das Feuer schließlich. Die Hecke war nicht mehr zu retten. Doch bis auf ein paar Brandlöcher in einem Sonnensegel und einen angesengten Zaun entstand laut Polizei kein weiterer Sachschaden.