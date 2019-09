Kinderträume werden wahr

Erschöpft, aber mit einem breiten Lächeln im Gesicht, sitzt Luisa etwas abseits auf einem Stein. Um sie herum tummeln sich zahlreiche Kinder, die, ebenfalls strahlend, durch den Stadtpark toben. Doch eine Pause von all dem Trubel um sie herum gönnt sich die Achtjährige nicht lange, gilt es doch das größte Spielfest im Münsterland zu entdecken. Anlässlich des 17. Weltkindertages scheint der Stadtpark am Sonntagnachmittag einem Kindertraum entsprungen. Vom Schmierseifenfußball, über diverse Bastelangebote bis hin zu einem Kletterparcours in luftiger Höhe gibt es alles, was Kinderherzen höher schlagen lässt.

Weltkindertag in Ochtrup 1/105 Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

Jede Menge zu entdecken gab es am Sonntag beim Spielfest anlässlich des Weltkindertages im Ochtruper Stadtpark. Zahlreiche Vereine, Gruppen und Institiutionen hatten dort ein kunterbuntest Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rike Herbering

So können sich die Kids unter dem Motto „Aktiv & bewegt für Kinderrechte!“ beispielsweise diversen Sportarten widmen. „Anhand verschiedener Techniken lernen die Kinder, fair zu kämpfen“, erklärt die 17-jährige Lara, Mitglied der Abteilung Karate des SC Arminia Ochtrup. Ganz nach dem Motto „Kinder stark machen“ sollen die Kids sich an neue Sportarten herantasten. „Gerade die Mädels gehen anfangs eher etwas auf Abstand, bevor sie sich zu uns trauen. Die Jungs sind da unkomplizierter“, stellt sie fest.

Weltkindertag: Matinee in der Stadthalle 1/35 Zur Eröffnung des Weltkindertages in Ochtrup fand am Sonntagvormittag eine Matinee im Foyer der Stadthalle statt. Foto: Norbert Hoppe

Zur Eröffnung des Weltkindertages in Ochtrup fand am Sonntagvormittag eine Matinee im Foyer der Stadthalle statt. Foto: Norbert Hoppe

Zur Eröffnung des Weltkindertages in Ochtrup fand am Sonntagvormittag eine Matinee im Foyer der Stadthalle statt. Foto: Norbert Hoppe

Zur Eröffnung des Weltkindertages in Ochtrup fand am Sonntagvormittag eine Matinee im Foyer der Stadthalle statt. Foto: Norbert Hoppe

Zur Eröffnung des Weltkindertages in Ochtrup fand am Sonntagvormittag eine Matinee im Foyer der Stadthalle statt. Foto: Norbert Hoppe

Zur Eröffnung des Weltkindertages in Ochtrup fand am Sonntagvormittag eine Matinee im Foyer der Stadthalle statt. Foto: Norbert Hoppe

Zur Eröffnung des Weltkindertages in Ochtrup fand am Sonntagvormittag eine Matinee im Foyer der Stadthalle statt. Foto: Norbert Hoppe

Zur Eröffnung des Weltkindertages in Ochtrup fand am Sonntagvormittag eine Matinee im Foyer der Stadthalle statt. Foto: Norbert Hoppe

Zur Eröffnung des Weltkindertages in Ochtrup fand am Sonntagvormittag eine Matinee im Foyer der Stadthalle statt. Foto: Norbert Hoppe

Zur Eröffnung des Weltkindertages in Ochtrup fand am Sonntagvormittag eine Matinee im Foyer der Stadthalle statt. Foto: Norbert Hoppe

Zur Eröffnung des Weltkindertages in Ochtrup fand am Sonntagvormittag eine Matinee im Foyer der Stadthalle statt. Foto: Norbert Hoppe

Zur Eröffnung des Weltkindertages in Ochtrup fand am Sonntagvormittag eine Matinee im Foyer der Stadthalle statt. Foto: Norbert Hoppe

Zur Eröffnung des Weltkindertages in Ochtrup fand am Sonntagvormittag eine Matinee im Foyer der Stadthalle statt. Foto: Norbert Hoppe

Zur Eröffnung des Weltkindertages in Ochtrup fand am Sonntagvormittag eine Matinee im Foyer der Stadthalle statt. Foto: Norbert Hoppe

Zur Eröffnung des Weltkindertages in Ochtrup fand am Sonntagvormittag eine Matinee im Foyer der Stadthalle statt. Foto: Norbert Hoppe

Zur Eröffnung des Weltkindertages in Ochtrup fand am Sonntagvormittag eine Matinee im Foyer der Stadthalle statt. Foto: Norbert Hoppe

Zur Eröffnung des Weltkindertages in Ochtrup fand am Sonntagvormittag eine Matinee im Foyer der Stadthalle statt. Foto: Norbert Hoppe

Zur Eröffnung des Weltkindertages in Ochtrup fand am Sonntagvormittag eine Matinee im Foyer der Stadthalle statt. Foto: Norbert Hoppe

Zur Eröffnung des Weltkindertages in Ochtrup fand am Sonntagvormittag eine Matinee im Foyer der Stadthalle statt. Foto: Norbert Hoppe

Zur Eröffnung des Weltkindertages in Ochtrup fand am Sonntagvormittag eine Matinee im Foyer der Stadthalle statt. Foto: Norbert Hoppe

Ochtrups Bürgermeister Kai Hutzenlaub Foto: Norbert Hoppe

Uli Ahlke vom Verein „Wie wollen wir leben?“ Foto: Norbert Hoppe

Max Gerke, Präsident des Kreissportbundes Foto: Norbert Hoppe

Vertreter der DRK-Kita Niederesch und des FSV freuten sich im Rahmen der Matinee über Auszeichnungen als Bewegungskindergarten und als kinderfreundlicher Sportverein. Foto: Norbert Hoppe

Die Vertreterinnen der Kita "Regenbogen" und des SV Büren aus Lotte nahmen die Auszeichnungen als Bewegungskindergarten und als kinderfreundlicher Sportverein entgegen. Foto: Norbert Hoppe

Auch die Vertreter der Kita "Habichtshöhe" und des TV Emsdetten nahmen Auszeichnungen als Bewegungskindergarten und als kinderfreundlicher Sportverein entgegen. Foto: Norbert Hoppe

Die Kita "Willibrord" und der Turnerbund Burgsteinfurt wurden als Bewegungskindergarten und als kinderfreundlicher Sportverein zertifiziert. Foto: Norbert Hoppe

Der TV Jahn und die Kita "Mobile" waren der erste "kinderfreundliche Sportverein" und "Bewegungskindergarten" im Kreis. Neben der aktuellen Zertifizierung gab es dafür ebenfalls eine Auszeichnung. Foto: Norbert Hoppe

Die Kita "Tobias" und der TV Ibbenbüren freuten sich ebenfalls über ihre Zertifizierungen als Bewegungskindergarten und als kinderfreundlicher Sportverein. Foto: Norbert Hoppe

Auszeichnung auch für die Kita "Die kleinen Strolche" aus Wettringen. Foto: Norbert Hoppe

Bewegungskindergarten beziehungsweise als "kinderfreundlicher Sportverein" dürfen sich nun auch die Kita "Blumenwiese" und der SV Cherukia Laggenbeck nennen. Foto: Norbert Hoppe

„Wir wollen Kindern, aber auch ihren Eltern, die Freude an der Bewegung vermitteln“, betont Martina Rathmann vom Kreissportbund. Foto: Norbert Hoppe

Der nächste Weltkindertag wird 2020 in Saerbeck gefeiert. Foto: Norbert Hoppe

Der nächste Weltkindertag wird 2020 in Saerbeck gefeiert. Foto: Norbert Hoppe

Der nächste Weltkindertag wird 2020 in Saerbeck gefeiert. Foto: Norbert Hoppe

Auch das Jugendparlament als Vertreter der Kinder und Jugendlichen in Och­trup ist an diesem Tag im Stadtpark vertreten. Die Jugendlichen wollen über Kinderrechte informieren. „Es ist grundsätzlich wichtig, dass man in Freiheit lebt, und die Möglichkeit erhält, seine eigene Persönlichkeit zu entwickeln. In anderen Ländern ist das manchmal leider nicht so“, weiß Mohammad Mohammad, Vorsitzender der Gruppe. „Ich finde es außerdem wichtig, dass Kinder von ihrem Recht Gebrauch machen, Sport und Freizeitaktivitäten wahrzunehmen“, ergänzt Franka Wiggenhorn, Mitglied des Parlaments. Der Weltkindertag eigne sich hervorragend, um Kindern zu zeigen, welche Möglichkeiten es gibt, ihre Freizeit zu gestalten. Die Umsetzung der Aktion zeige, wie kinderfreundlich Och­trup ist, sind sich beide einig.