Lobbyarbeit zum Wohle der Kinder

„Kinder sollen gesund groß werden!“ Dieses Anliegen vertritt der Kreissportbund ( KSB ), der in diesem Jahr den 17. Weltkindertag für den Kreis Steinfurt in Ochtrup ausrichtete. Martina Rathmann , Fachkraft beim KSB, hebt die gesundheitsorientierte Ausrichtung der Kooperationen zwischen Kindertagesstätten und Sportvereinen hervor. „Wir wollen Kindern, aber auch ihren Eltern, die Freude an der Bewegung vermitteln“, nennt Rathmann einen Baustein des Präventionsprogramms.

Gastgeber der Auftaktveranstaltung für den Weltkindertag in der Stadthalle am Sonntag war erstmalig die Stadt Ochtrup. Im Foyer der Stadthalle hatten sich viele Gäste versammelt. Längst nicht alle ergatterten einen Sitzplatz während der Matinee. Bürgermeister Kai Hutzenlaub wandte sich in einer kurzen Ansprache an die Anwesenden, die er als „Lobbyisten für Kinder“ begrüßte.

Weltkindertag: Matinee in der Stadthalle 1/35 Zur Eröffnung des Weltkindertages in Ochtrup fand am Sonntagvormittag eine Matinee im Foyer der Stadthalle statt. Foto: Norbert Hoppe

Ochtrups Bürgermeister Kai Hutzenlaub Foto: Norbert Hoppe

Uli Ahlke vom Verein „Wie wollen wir leben?“ Foto: Norbert Hoppe

Max Gerke, Präsident des Kreissportbundes Foto: Norbert Hoppe

Vertreter der DRK-Kita Niederesch und des FSV freuten sich im Rahmen der Matinee über Auszeichnungen als Bewegungskindergarten und als kinderfreundlicher Sportverein. Foto: Norbert Hoppe

Die Vertreterinnen der Kita "Regenbogen" und des SV Büren aus Lotte nahmen die Auszeichnungen als Bewegungskindergarten und als kinderfreundlicher Sportverein entgegen. Foto: Norbert Hoppe

Auch die Vertreter der Kita "Habichtshöhe" und des TV Emsdetten nahmen Auszeichnungen als Bewegungskindergarten und als kinderfreundlicher Sportverein entgegen. Foto: Norbert Hoppe

Die Kita "Willibrord" und der Turnerbund Burgsteinfurt wurden als Bewegungskindergarten und als kinderfreundlicher Sportverein zertifiziert. Foto: Norbert Hoppe

Der TV Jahn und die Kita "Mobile" waren der erste "kinderfreundliche Sportverein" und "Bewegungskindergarten" im Kreis. Neben der aktuellen Zertifizierung gab es dafür ebenfalls eine Auszeichnung. Foto: Norbert Hoppe

Die Kita "Tobias" und der TV Ibbenbüren freuten sich ebenfalls über ihre Zertifizierungen als Bewegungskindergarten und als kinderfreundlicher Sportverein. Foto: Norbert Hoppe

Auszeichnung auch für die Kita "Die kleinen Strolche" aus Wettringen. Foto: Norbert Hoppe

Bewegungskindergarten beziehungsweise als "kinderfreundlicher Sportverein" dürfen sich nun auch die Kita "Blumenwiese" und der SV Cherukia Laggenbeck nennen. Foto: Norbert Hoppe

„Wir wollen Kindern, aber auch ihren Eltern, die Freude an der Bewegung vermitteln“, betont Martina Rathmann vom Kreissportbund. Foto: Norbert Hoppe

Der nächste Weltkindertag wird 2020 in Saerbeck gefeiert. Foto: Norbert Hoppe

Wie sehr Lobbyarbeit für Kinder und für nachfolgende Generationen notwendig ist, hob Uli Ahlke vom Verein „Wie wollen wir leben?“ in seinem Referat hervor. „Die Lebensqualität der gegenwärtigen Generation und eine nachhaltige Entwicklung gewährleistet auch für künftige Generationen die Wahlmöglichkeit zur Gestaltung ihres Lebens“, stellte er den Grundsatz des Weltgipfels von Rio de Janeiro 1992 an den Anfang seiner Ausführungen. Die Politik, die an diesem Vormittag zahlreich vertreten war, sei aufgefordert, sich für Nachhaltigkeit einzusetzen. Nicht alles, was möglich ist, sei auch immer sinnvoll. Ahlke warb für einen sparsamen Umgang mit den Ressourcen, für die Ausweitung des ÖPNV und Zurückhaltung beim Kauf eines Kraftfahrzeugs. „Galt früher für die Wirtschaft die Bedarfsdeckung der Menschen, ist heute die Bedarfsweckung in den Vordergrund gerückt“, befand Ahlke.

Die Matinee bot auch den passenden Rahmen für einige besondere Ehrungen. So darf sich der DRK-Kindergarten Niederesch über das Zertifikat als Anerkannter Bewegungskindergarten freuen. Und der FSV ist als einer der kinderfreundlichen Sportvereine im Kreis zertifiziert. Beide wollen in Ochtrup als Kooperationspartner neue sportliche Akzente für die Bewegung von Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter setzen. Weitere Auszeichnungen erhielten noch eine Reihe anderer Vereine und Einrichtungen aus dem Kreis Steinfurt, so zum Beispiel die DRK-Kita „Kleine Strolche“ in Wettringen, die den „Pluspunkt Ernährung“ erhielt.

Umrahmt wurde das offizielle Programm durch Musik- und Tanzeinlagen, für die die Kinder der beiden Ochtruper DRK-Kitas Applaus des begeisterten Auditoriums bekamen.