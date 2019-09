Unter dem Motto „Zusammenleben. Zusammenhalten.“ betonte VHS-Leiter Timo Lobbel in seiner Begrüßungsrede den Dreiklang der Weiterbildung, die den Auftrag habe, allen Interessierten Wissen über gestern, von heute und für morgen zu vermitteln. Bürgermeister Kai Hutzenlaub als Verbandsvorsteher dankte der VHS für ihre Qualität und Leistungsfähigkeit. „Sie bieten Bildung für alle, die die Schule hinter sich haben“, warb Hutzenlaub gleichzeitig dafür, die Angebote der VHS zu nutzen.

Auch Ochtrups Bürgermeister Kai Hutzenlaub (l.) als Verbandsvorsteher und sein Amtskollege aus Metelen, Gregor Krabbe (r.) besuchten VHS-Leiter Timo Lobbel bei der Langen Nacht der Volkshochschulen am Freitag. Foto: Norbet Hoppe

Eine bunte Auswahl von Schnupperangeboten machte Appetit auf Veranstaltungen, die im nächsten Jahr in das VHS-Programm aufgenommen werden sollen und von denen die Besucher am Freitag einen guten Eindruck mit nach Hause nehmen konnten. So stellte Elvira Meisel-Kemper eine Veranstaltungsreihe vor, bei der drei Grundbegriffe der Kunst im Mittelpunkt stehen sollen. Architektur, Malerei und Skulpturen werden dabei anhand augenfälliger Beispiele wie dem Kölner Dom, dem Gemälde „Guernica“ von Picasso oder Werken von Henry Moore erklärt und in seiner Bedeutung erschlossen. „Warum entstand das Kunstwerk, was steckt dahinter und wie passt es in die jeweilige Zeit?“, seien Fragen, die in diesem Kursangebot diskutiert und vielleicht sogar beantwortet werden können, beschreibt Meisel-Kemper das Ziel dieser Reihe, mit der, so war aus dem Zuhörerkreis zu vernehmen, interessantes und spannendes Neuland betreten werde.

Ein mulmiges Gefühl in der Bauchgegend hatten die Teilnehmer an einer Informations- und Gesprächsrunde über das Thema „Gedanken zur Gesellschaft der Zukunft“. „Wer die Technik hat, hat die Macht“, prognostizierte Dozent Stefan Knabe, der sich mit einem Fachbüro für Nachhaltigkeit in Emsdetten unter anderem mit aktuellen Entwicklungen zur Digitalisierung beschäftigt. Dass dabei die weitgehende Kontrolle über die Menschen ausgeübt werden könne, zeige sich in China, wo mit Hilfe eines Social Credit Systems Punkte vergeben werden. Gutes Verhalten werde mit Pluspunkten belohnt, negative Auffälligkeiten würden mit Punktabzug bestraft. Der gläserne Mensch sei schon heute möglich, berichtete Knabe. Entscheidungen müssten nicht mehr selbst getroffen werden – das übernähmen Algorithmen mit einer eindeutigen Handlungsvorschrift zur Lösung eines Problems. Welche Auswirkungen diese Entwicklung auf das Gemeinwesen, die Wertegemeinschaft und den Rechtsstaat haben könnte, soll in einer Kursreihe im Frühjahr diskutiert werden.

Weitere Themen an diesem Abend waren das Deutschland in den Goldenen 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, Astronomie und der Klimawandel. Bei allen Fragen bleibe die VHS ein Ansprechpartner, der mit seinem Angebot ein Forum zur Information und zum Austausch biete, warb Timo Lobbel für den Besuch der Veranstaltungen in Ochtrup, Metelen, Wettringen und Neuenkirchen.