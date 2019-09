Zum Abschluss gibt’s ein Fest

Mit einem bunten Fest unter dem Motto „Türen miteinander öffnen“ geht am Sonntag (29. September) die Interkulturelle Woche zu Ende. Der Verein „Miteinander Ochtrup“, der in Kooperation mit dem Internationalen Frauencafé, dem Jugendcafé Freiraum, der Volkshochschule und der Bücherei St. Lamberti für das Programm verantwortlich zeichnet, musste in diesem Jahr aufgrund des Weltkindertages ein bisschen umplanen. Statt zu Beginn der Interkulturellen Woche ein „ Fest der Kulturen “ zu veranstalten, soll nun ein Abschlussfest gefeiert werden.

„Wir wünschen uns, dass viele Ochtruper kommen“, drückt „Miteinander“-Vorsitzender Ferdi Bäumer die Hoffnung der zahlreichen und zu einem Großteil ehrenamtlich Engagierten aus. Am Sonntag lädt „Miteinander“ von 11 bis 16 Uhr auf das Gelände des ehemaligen DRK-Zentrums an der Piusstraße ein. Als gelernter Bäcker weiß Ferdi Bäumer, dass gutes Essen die Menschen zusammenbringt. Somit dürfen sich die Besucher des Abschlussfestes auf eine breite Auswahl kulinarischer Köstlichkeiten freuen. Familie Omeirat werde libanesische Spezialitäten beisteuern, während Eybesh Mukdad und seine Frau Hanana Leckereien aus ihrer syrischen Heimat vorbereiten. Das Team der Kleiderkammer kümmert sich am Sonntag mal nicht um Jacken, Hosen und Pullover, sondern um Kaffee, Kuchen und Getränke. Und um das Angebot mit westfälischer Küche abzurunden, stellen sich die Vorstandsmitglieder von „Miteinander“ an die Bratpfanne und werden köstliche Reibekuchen zubereiten, verspricht Ferdi Bäumer.

Christa Möllers und Ferdi Bäumer vom „Miteinander“- Vorstand. Foto: Anne Steven

Neben einer Fotoausstellung, die die verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen des Vereins im vergangenen Jahr zeigt, und von Frank Löpenhaus gestaltet wird, sind auch die Ehrenamtlichen aus der Fahrradwerkstatt am Start. Dieter Thebelt und Kurt Schmor werden beim Abschlussfest eine kleine Auswahl ihrer aufgemöbelten Fietsen zum Verkauf anbieten. „Das sind Top-Räder“, betont Ferdi Bäumer. Und sollte unter diesen nicht das richtige Fahrrad dabei sein, ist der Weg zur Werkstatt im Pröpstinghoff, wo zahlreiche andere Exemplare warten, nicht weit. Dieter Thebelt und Kurt Schmor würden sicherlich mit Interessierten einen kurzen Ausflug dorthin machen, ist Ferdi Bäumer überzeugt.

Um das Programm auch für den Nachwuchs attraktiv zu gestalten, haben die Organisatoren die Eltern-Kind-Gruppe und die „Kidsworld“ von „Miteinander“ mit ins Boot geholt. „Sie werden sich um Spiele und andere Aktionen für Kinder kümmern“, weiß die stellvertretende Vorsitzende Christa Möllers. Außerdem habe Zauberkünstler Sven Averbeck sein Kommen zugesagt und die Volksbank baut ihre Hüpfburg auf. Bürgermeister Kai Hutzenlaub will am Sonntag gegen 14 Uhr beim Abschlussfest vorbeischauen.

Als Vorstandsmitglieder wissen Christa Möllers und Ferdi Bäumer, dass solch eine Veranstaltung nicht ohne die Hilfe und finanzielle Unterstützung zahlreicher Geschäftsleute aus Ochtrup möglich wäre. „Ihnen gilt unser Dank“, sagt Ferdi Bäumer. Genauso wie den Ehrenamtlichen, die sich unermüdliche für den Verein und seine Aktionen ins Zeug legen.