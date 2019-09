Altersstruktur verschiebt sich

„Die Zahlen zeigen deutlich, wo der Trend hingeht“, betonte Woltering gleich zu Beginn. Regelmäßig werte der Kreis Steinfurt Daten des Einwohnermeldeamtes aus. Daraus ergebe sich eine stabile Einwohnerzahl, wobei sich die Altersstruktur deutlich verschiebe: Vor allem die Zahl der Menschen, die 60 Jahre und älter sind, werde in den kommen Jahren deutlich steigen. So stehen aktuell circa 4900 Personen aus der Alterskategorie 60+ 6900 Personen der gleichen Kategorie im Jahr 2042 gegenüber. Sämtliche Bevölkerungsgruppen unter 60 Jahren würden demnach abnehmen – besonders ab 2030. „Das sind noch zehn, elf Jahre. Für Planerzwecke ist das wenig“, verdeutlichte Woltering.

Zeitgleich mit der steigenden Zahl der alten Menschen in Ochtrup geht nach den Prognosen des Pflegeplaners auch die Zahl der Frauen zwischen 40 und 60 Jahren zurück. Und das seien nun mal abseits jeder Gender-Diskussion diejenigen, die in der Mehrzahl immer noch die häusliche Pflege sicherstellten. „Da muss man sich Gedanken machen, wie man Angehörige unterstützen kann“, forderte Woltering. Schließlich seien es heute eben oftmals nicht mehr fünf Geschwister, die sich die Pflege der Eltern teilten, sondern eben meist einzelne.

Eines müsse man sich klar machen: Auch die Wahrscheinlichkeit, pflegebedürftig zu sein, steigt mit zunehmendem Alter. Seien in der Kategorie 60 bis 65 Jahre gerade einmal 2,13 Prozent auf fremde Hilfe angewiesen, steige diese Zahl bei den 85- bis 90-Jährigen auf knapp unter 50 Prozent.

Wobei das im Umkehrschluss natürlich auch bedeute, dass mehr als die Hälfte dieser alten Menschen überhaupt nicht pflegebedürftig sei. „Das ist auch mal ganz interessant“, erinnerte Frank Woltering daran, dass die Menschen heute nicht nur älter, sondern auch fitter älter würden. Gerade in diesem Zusammenhang dürfe man deshalb das Potenzial der Älteren nicht vergessen. Vor allem im Bereich Ehrenamt seien sie eine nicht zu unterschätzende Größe.

In Ochtrup erhalte bei der Wahl zwischen ambulanter und stationärer Pflege immer noch letztere den Vorzug. Frank Woltering prognostiziert in diesem Zusammenhang bis 2042 deutlich steigende Fallzahlen. Die ambulante Pflege nehme dabei den größten Bereich ein. „In diesen Sektor müsste die meiste Energie hineingesteckt werden“, befand der Experte. Der Bedarf für vollstationäre Pflege nehme nicht so stark zu wie in anderen Regionen. Aktuell passe die Versorgungsstruktur zum Bedarf, müsse aber selbstverständlich im Auge behalten werden. Der kommunale Pflegeplaner warb in diesem Zusammenhang auch dafür, Alternativen wie Wohngemeinschaften für Demenzerkrankte auszuloten. „Die Lücke zwischen Altenheim und Zuhause müsste noch ausgestaltet werden“, regte Frank Woltering an, für Angehörige und Pflegebedürftige Auswahlmöglichkeiten zu schaffen.

Welche Möglichkeiten dabei die Kommune hat? Wichtig sei es, das Thema anzugehen, sich zu informieren, den Kontakt in die vor Ort tätige Fachszene zu suchen und wenn möglich, eine eigene örtliche Planung zu betreiben. „Es gibt Kommunen, die das machen“, verwies Woltering an Projekte etwa in Emsdetten (Agenda „Älter werden“) und Rheine (Sozialplan Alter). Dabei könne auch mit geringem Aufwand viel erreicht werden. „Es muss nicht immer das 150. 000-Euro-Projekt sein“, zeigte der Rheinenser Möglichkeiten beispielsweise eines Quartiersspaziergangs, um Rückmeldung zur vorhandenen Infrastruktur zu bekommen, auf.

Das es wichtig sei, die Herausforderung jetzt anzugehen, zeigten erste Anzeichen wie etwa die steigende Nachfrage nach Pflege und Betreuung (Kurzzeitpflege). „Das sind die Vorläufer“, so der Experte. Deshalb gelte es, die Infrastruktur vor Ort weiterzuentwickeln.