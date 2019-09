An dem Nachmittag sind viele Musikinstrumente nicht nur ausgestellt, sie können unter Anleitung erfahrener Musiker natürlich auch ausprobiert werden. Sowohl bekannte Instrumente wie Flöte, Saxofon oder Trompete als auch speziellere wie Oboe, Fagott und Bass-Klarinette halten die Veranstalter vor. Ebenso sind die klassischen Varianten wie Klarinette, Horn, Posaune, kleine und große Trommel oder das Keyboard im Testeinsatz.

Darüber hinaus werden aktuelle Informationen zur musikalischen Ausbildung vermittelt:

►zu neuen Blockflötenkursen nach den Herbstferien 2019 (auch Anmeldungen sind an dem Sonntag direkt möglich).

►zu Möglichkeiten und Voraussetzungen für Einzel- oder Gruppenunterricht der anderen Musikinstrumente.

►zu den verschiedenen Leihinstrumenten.

Für Kaffee, Kuchen und Getränke ist gesorgt, so dass alle in entspannter Atmosphäre miteinander ins Gespräch kommen können.

Angesprochen, vorbeizuschauen, sind in erster Linie Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern, so die Stadtkapelle in ihrer Pressenotiz. Prinzipiell sind aber alle Altersgruppen eingeladen, sich über musikalische Angebote zu informieren.