Der Eintritt ist frei. Passend zum Motto der Interkultur steht der preisgekrönte Spielfilm „Die Migrantigen – Ausländer Z’Haus“ aus dem Jahr 2017 auf dem Programm. In dem Streifen schlüpfen zwei Freunde für eine Fernsehproduktion in die Rolle von arbeitslosen Kleinkriminellen mit Migrationshintergrund. Dabei bringt sie die Realität voller Vorurteile und Klischees schnell an ihre Grenzen. „Obwohl der Schrei nach mehr Weltoffenheit und interkultureller Akzeptanz geradezu inflationär auftritt, zeigt der Film, wie stark Vorurteile noch heute in der Gesellschaft verankert sind“, heißt es in einer Ankündigung. Als „bitterböse…köstlich“ und „Zum Schreien komisch“ beschreiben die SZ und TAZ die Aufarbeitung des Klischeedenken. Zudem rege „Die Migrantigen“ in kritisch-komischer Art und Weise den interkulturellen Diskurs an.