Sprache schnell als Schlüssel entdeckt

Ali Shaheen hat diesen Schlüssel sehr schnell für sich entdeckt. „Wie hast du Deutsch gelernt“, fragte ihn Moderatorin Bettina Flug. Der junge Mann, der seit einem Jahr in Münster Landschaftsökologie studiert, berichtete von seinen Sprachkursen am Driland-Kolleg in Gronau sowie an der Uni Münster und von Prüfungen auf verschiedenen Sprachniveaus. Die waren erforderlich, um zu studieren. „In den Sprachkursen habe ich Vokabeln, Grammatik und Rechtschreibung gelernt. Aber das Sprechen, das habe ich durch meinen Kontakt im Fußballverein und mit den Ochtruper Leuten gelernt“, sagte er. Möglichst viel mit Deutschen reden, das empfahl er seinen Landsleuten, von denen etliche ins Forum der Bücherei St. Lamberti gekommen waren.

Sprachpatenkoordinator Frank Löpenhaus. Foto: Irmgard Tappe

Miteinander reden bedeutet natürlich, dass die Kulturen aufeinander zugehen. Nicht selten scheiterte dies an der fehlenden Offenheit der Deutschen. „Die Sportvereine sind da sehr engagiert, doch wir als Deutsche müssen in Sachen Integration noch viel lernen“, hieß es aus den Reihen der rund 20 Besucher der Veranstaltung.

So ganz ohne Theorien geht Sprachen lernen natürlich nicht. Geflüchtete, die einen Sprach- oder Integrationskursus an der Volkshochschule Ochtrup besuchen wollen, können sich an Fachbereichsleiterin Simone Kemler wenden. Sie berichtete über Kursangebote und verschiedene Fördertöpfe. Darunter auch Integrationskurse als Kombination aus Sprach- und Gesellschaftskursus. Am Anfang stehe immer ein Grundwortschatz. Das Vokabular sei darauf ausgerichtet, den Alltag zu meistern. Sie erlebe sowohl motivierte Schüler als auch solche, die sich zwar anmelden, aber nicht erscheinen, berichtete sie.

Auf die Frage, was die VHS für Mütter mit Kleinkindern im Angebot habe, meinte Kemler: „Die Frauen können ihre Kinder in niederschwellige Kurse mitnehmen. Aber Integrationskurse mit Kleinkindern erweisen sich als schwierig.“ Um eine Kinderbetreuung einzurichten, sei Ochtrup zu klein und die bürokratischen Hürden zu groß.

„Mütter mit Kleinkindern können zu uns kommen. Jede so, wie sie Zeit hat. Das Kinderzimmer ist gleichzeitig unser Klassenzimmer“, meinte Frank Löpenhaus. Er ist Sprachpatenkoordinator im Verein „Miteinander.“ Das Angebot richte sich auch an Leute mit schlechter Bleibeperspektive. Die Teilnehmer werden von Sprachpaten betreut. Darüber hinaus gehen einige Ehrenamtliche in die Familien und lernen im privaten Umfeld mit ihren Schülern Deutsch. „Ich würde mir auch jemanden wünschen, der zu uns nach Hause kommt und mit uns Deutsch lernt“, meinte ein Betroffener aus den Reihen der Anwesenden.