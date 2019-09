Auf Kinder und Jugendliche wartet in den Herbstferien der „Pfannkuchenteller 2.0“. Seit Jahrhunderten verzieren Menschen ihr Essgeschirr. Warum eigentlich? Wie haben sich die Dekore im Laufe der Zeit verändert – und wie entwirft man so etwas? Mit einer Töpferin und einer Grafikerin entdecken die Mädchen und Jungen neue gestalterische Möglichkeiten, erhalten Einblicke in das Töpferhandwerk und können natürlich selbst kreativ werden. Das Ergebnis ist ein eigener, unverwechselbarer Pfannkuchen- oder Pizzateller. Der Kursus findet statt am 14. Oktober (Montag) von 14 bis 17 Uhr sowie am 15. Oktober (Dienstag) von 9 bis 13 Uhr im Rahmen des Ferienspaßprogrammes und ist kostenfrei.

Pünktlich zum Advent gibt es auch wieder einen Krippenworkshop. Diesmal für Erwachsene. Die selbst gestaltete Weihnachtskrippe aus Ton ist gar kein so kompliziertes Werk und kann für die eigene Verwendung, aber auch als ein ganz besonders liebevolles Geschenk dienen. Das Angebot erstreckt sich über zwei Samstage: Den 11. sowie den 30 November, jeweils ab 15 Uhr. Der Kostenbeitrag liegt bei 20 Euro pro Person.

Für Kurzentschlossene sind außerdem in den Scheibentöpferkursen noch einige, wenige Plätze frei. Ein Schnupperkursus findet am morgigen Freitag von 18 bis 21 Uhr, sowie am 12. Oktober (Samstag) von 15 bis 17 Uhr statt.

Töpferin Tanja Withut vermittelt den Kursteilnehmern das schöne Handwerk mit allen dazu benötigten Techniken und zeigt: Das Handwerk macht großen Spaß, weil die Arbeit mit Ton ein wunderbares Erlebnis und das Ergebnis schnell „greifbar“ ist. Beim zweiten Termin steht das Bemalen und Glasieren auf dem Programm.

Wer im Schnupperkursus Feuer gefangen oder einfach immer schon Interesse am Scheibentöpfern hatte, kann an vier weiteren Terminen im Herbst einen umfangreicheren Drehscheibenworkshop belegen. Die Treffen finden am 4. Oktober (Freitag) von 18 bis 21 Uhr, am 5. Oktober (Samstag) von 14 bis 17 Uhr, sowie am 6. Oktober (Sonntag) von 10 bis 12 Uhr statt. Zum abschließenden Bemalen und Glasieren kommt die Gruppe dann am 9. November (Samstag) von 15 bis 17 Uhr im Töpfereimuseum zusammen.