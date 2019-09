Bereits im Frühjahr dieses Jahres hat die Stadt Ochtrup zusätzlich zur regulären Jugendförderung 5000 Euro für eine projektbezogene finanzielle Unterstützung ausgelobt. Vereine, Verbände und Institutionen, aber auch andere Gruppen konnten sich mit ihrem Projekt bei der Stadt bewerben. Im Sozialausschuss wurde nun über die Verteilung abgestimmt.

Im Vorfeld hatten Mitglieder des Jugendparlaments – mit Unterstützung aus Politik und Verwaltung – über die verschiedenen Projekte beraten. Von den insgesamt neun Anträgen, die bei der Stadt eingegangen waren, befanden die Nachwuchspolitiker sieben für förderwürdig. Lediglich zweien erteilten sie eine Absage. So bekommt der Verein „Heimat X“ für sein interkulturelle Ferienprogramm im Jugendcafé Freiraum kein Geld, weil in erster Linie Vereine aus Ochtrup gefördert werden sollen. „Heimat X“ ist in Telgte ansässig. Auch für das Lager des FSV Ochtrup in der Schützenhalle in Ohne gibt es keine zusätzliche Förderung. Die Begründung: „Es gibt etliche Ferienlager Ochtruper Institutionen, die bereits eine öffentliche Förderung durch Kreis und Stadtjugendring mit einem Tagessatz pro Person erfahren. Daher sollen die üblichen Ferienlager nicht weiter bezuschusst werden.“

Der Sozialausschuss votierte einstimmig für die vom Jugendparlament ausgearbeitete Verteilung der 5000 Euro. So wird das Inklusionsprojekt „Kinder in Bewegung“ des FC Lau-Brechte für Grundschüler mit 500 Euro bezuschusst. Die Deutsch-Polnische Jugendbegegnung des FSV Ochtrup erhält 1000 Euro, die Jugendförderung des Spielmannszuges Weiner-Schützen bekommt 820 Euro. Die Anschaffung von zwei neuen Tischtennis­tischen des SC Arminia unterstützt die Kommune mit 1000 Euro. Der Förderverein der Lambertischule bekommt 820 Euro für sein Zirkusprojekt und das Ferienlager Langenhorst-Welbergen darf sich über eine Summe in Höhe von 860 Euro für die Anschaffung neuer Spielgeräte (Buttonmaschinen, Air-Hockeytisch) freuen.