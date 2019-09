Beteiligung interessiert viele Ochtruper

Ochtrup -

Das Interesse war groß: Am Mittwochabend fand in der Vechtehalle die Informationsveranstaltung zur Beteiligung am Bürgerwindpark Welbergen statt. Die Geschäftsführer Werner Kappelhoff und Franz-Josef Münstermann hatten sich für das komplexe Thema Unterstützung von drei Fachleuten geholt.