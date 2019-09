„‚Aus dem Nichts’ ist ein meisterhafter Rachethriller vor dem Hintergrund der deutschen NSU-Morde, der auf ein provozierendes Ende hinausläuft. Die Parallelen zu der Mordserie von Uwe Munslos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe sowie zum anschließenden NSU-Prozess liegen auf der Hand“, schreibt das Theater der Obergrafschaft in einer Ankündigung.

Es habe in der Geschichte der BRD nur vier Prozesse gegeben, die international für Aufsehen sorgten und als Meilensteine der Auseinandersetzung mit der deutschen Vergangenheit gelten: die Nürnberger Prozesse , die Auschwitz-Prozesse, die Stammheim-Prozesse und den Münchener NSU-Prozess.“ Der renommierte Filmemacher Fatih Akin brachte 2017 die rechtsextremistisch motivierten Morde aus Sicht der Hinterbliebenen in die Kinos. Jetzt erobere dieser emotional berührende Stoff über den Umgang des deutschen Rechtsstaats mit Opfern und Tätern von Neonazi-Verbrechen die Theater.

Zur Geschichte: An einem Nachmittag bringt Katja ihren kleinen Sohn Rocco ins Büro ihres deutsch-kurdischen Mannes Nuri. Als sie am Abend zurückkehrt, sind beide tot. Eine vor dem Büro deponierte Nagelbombe hat alles zerfetzt. Katjas Welt wird dadurch für immer verändert. Vor dem Anschlag hatte sie am Tatort eine junge Frau gesehen, die ihr mit einem schwarzen Behälter bepacktes Fahrrad an einer Laterne abstellte. Doch statt diese Spur zu verfolgen, stürzt sich die Polizei auf Nuris Dealer- beziehungsweise Gefängnis-Vergangenheit und ermittelt im Rotlichtmilieu. Zufällig gehen ihnen dann die wahren Täter ins Netz. Aber trotzdem entwickelt sich der Prozess anders als Katja erhofft. Die Angeklagten werden aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Gedemütigt und entsetzt beschließt Katja, das Gesetz selbst in die Hand zu nehmen. „‚Aus dem Nichts’ zieht den Zuschauer in einen seelischen und moralischen Konflikt von schier antiker Wucht hinein und mache das Thema zu einem eindringlichen berührenden Drama“, heißt es in der Ankündigung.