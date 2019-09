Bauchkribbeln gehört zu Vorbereitungen dazu

Wenn am Mittwoch (2. Oktober) das Kinderkonzert im Rahmen der Jugendmusiktage „Musik schlägt Brücken“ über die Bühne geht, gibt es zahlreiche Akteure. Da sind zum einen die „Crazy Kids“, ein 14- köpfiger Kinderchor der Klasse 4c der Lambertischule in Ochtrup. Die Mädchen und Jungen üben seit mehreren Wochen extra für das Kinderkonzert mehr als zehn Lieder, die sie gemeinsam mit der Liveband singen werden. Außerdem erarbeiten sie unter Anleitung von Dr. Ulrike Hocke-Kalbfleisch verschiedene Choreographien mit diversen Kostümen. Die Kids sorgen auf der Bühne für Stimmung und gute Laune.

„Es ist schon etwas Besonderes, wenn man gemeinsam auf einen Auftritt hinarbeitet. Bauchkribbeln gehört dazu.“ So die Aussage eines Jungen in einer kurzen Probenpause.

Die Liveband besteht aus vier Dozenten der Musikschule. Peter Kersting bedient in der Band die E-Gitarre. Er arbeitet seit Jahren als Gitarrenlehrer an den Musikschulen in Ochtrup sowie in Münster und Lüdinghausen. Sofern man als Musiker noch Zeit für ein Hobby hat, baut Kersting in seiner Freizeit Gitarren. Dabei entstand auch die Idee, für den Kinderchor kleine Holzgitarren als Halskette zu gestalten Ein besonderes Ereignis braucht eben ein besonderes Dankeschön.

Für die tiefen Töne bei den Kinderkonzerten ist Guido Schräder am E-Bass zuständig. Der in Rheine lebende Vollblutmusiker spielt in diversen Bands und leitet aktuell einen Stepptanzkursus an der VHS/Musikschule in Ochtrup – und ja, er kann auch beides gleichzeitig; steppen und Bass spielen.

Der dritte Mann im Bunde ist der Sänger und Musikschullehrer Michael Scheel . Scheel ist ausgebildeter Musicaldarsteller und entsprechend wandelbar wie ein Chamäleon. So brilliert seine facettenreiche Stimme mal rockig rau, mal weich und sanft, eben an jedes Genre angepasst. Er bringt eine seiner Gesangsschülerinnen aus Neuenkirchen für ein gemeinsames Duett mit auf die Bühne. Am Schlagwerk wird sich der Leiter der Musikschule, Andreas Hermjakob, austoben, der nicht nur für den richtigen Rhythmus sorgt, sondern auch die inhaltliche und konzeptionelle Gesamtleitung der Kinderkonzerte hat.

Hermjakob legt Wert darauf, dass eine solche Veranstaltung mit Lehrkräften der Musikschule gestaltet werden kann und Teilnehmer aus der Schülerschaft aktiv beteiligt sind. Es wird ein einmaliges, unvergesslich gutes Erlebnis für alle Mitwirkenden, da sind sich die Macher sicher.