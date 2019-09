Der Blick über den eigenen Tellerrand

Ochtrup -

Wer seinen 70. Geburtstag feiert, der wird in der Regel nicht mehr als Jugendlicher bezeichnet. Der Landjugend geht es da irgendwie anders. Denn trotz seiner stolzen 70 Jahre hat sich der Verein seine Jugendlichkeit bewahrt. Steigende Mitgliederzahlen und ein aktiver Vorstand sind der lebende Beweis. Doch was hat sich in all den Jahren verändert? Was wurde aus den Jugendlichen von einst? Welche Geschichten und Anekdoten gibt es zu erzählen und was unterscheidet die Landjugend von damals zu der von heute?