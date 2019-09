Geburtstagsfeier am 19. Oktober

Ochtrup -

Ihren 70. Geburtstags will die Ochtruper Landjugend natürlich feiern. Am 19. Oktober (Samstag) sind deshalb alle ehemaligen und aktuellen Mitglieder in die Festscheune der Gaststätte „Happens Hof“ eingeladen. Um 16 Uhr fällt der Startschuss, um 18 Uhr ist eine Schlagermesse geplant und danach bis circa 21 Uhr Programm, bevor DJ „Partyfire“ zum Tanz aufspielt. Am Tag zuvor läuten die Landjugendlichen die Feier mit dem traditionellen Grün holen und Rosen machen ein. Titel