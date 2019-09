Mobile Dächer für Kneipengänger

„Es fühlt sich an, als wären wir 2011 angefangen“, meint Andy Roche und schaut sich die neue Pergola an der Gaststätte Kock an. Seit einigen Tagen ziert ein solcher Vorbau auch seinen Paddys Irish Pub – endlich. Die Freude bei ihm und Kollegin Michaela Ammertmann ist groß. Denn seit 2011 sind sie zwar nicht an der Thematik dran, doch immerhin hat es mehr als ein Jahr gedauert ehe die Idee gemütlicher Außengastronomie unter schützender Markise in die Tat umgesetzt werden konnte.

Besagte Idee entstand, nachdem der Lambertikirchplatz fertig umgestaltetet war. „Pfarrer Stefan Hörstrup hat das bei der Eröffnung damals ganz schön formuliert“, meint Andy Roche schmunzelnd. „Das Leben findet draußen statt“, habe der Geistliche gesagt. Nachdem sie nun so einen modern gestalteten Platz vor der Tür hatten, wollten auch die Wirte ihren Außenbereich verschönern. Ihre Idee: mobile Markisen, um die Draußen-Saison zu verlängern und auch an regnerischen Tagen Außengastronomie möglich zu machen. Und da sich die Wirte rund um die Lambertikirche gut verstehen, lag der Gedanke nahe, das Projekt gemeinsam anzugehen.

Doch ganz so einfach, wie sich die Wirte und Bernd Kock gedacht hatten, war es nicht. Der Knackpunkt: die Außengastronomie der Gaststätten befindet sich auf städtischem Grund. Einfach so eine fest installierte Pergola anzubringen, das ging nicht. „Man muss das ganze Prozedere ja erst mal durchschauen“, erzählt Michaela Ammertmann, wie sie sich anfangs ins Thema einfinden musste. Der Antrag der Wirte musste im Bauausschuss beraten werden. Ende 2018 kam dann das Okay aus der Politik. Dann ging es an die Baugenehmigung. Doch mit der Zusage des Kreises war es nicht getan. Die Wirte mussten ihr Vorhaben zudem mit der Kirche abstimmen („Das war kein Problem“), sich den Segen von der Denkmalbehörde holen und von den Stadtwerken abklären lassen, ob eine Baumaßnahme dieser Art die neugelegten Versorgungsleitungen gefährden würde. „Wenn wir das alles im Vorfeld gewussten hätten, hätte man das ja schon mal anleiern können“, meint Bernd Kock kopfschüttelnd. Andy Roche gibt offen zu, zwischenzeitlich darüber nachgedacht zu haben, aus dem Projekt auszusteigen. Ohnehin sind mit der Zeit aus ursprünglich fünf beteiligten Wirten zwei geworden. In dem Gebäude, in dem sich die Eisdiele befindet, stehe langfristig eine Sanierung an. Deswegen habe Unsicherheit geherrscht, ob die Installation einer Überdachung vorab Sinn macht, erzählen die Wirte von den Überlegungen ihrer Mitstreiter. Mittlerweile sei aber klar, dass sich die gewählte Pergola einfach demontieren und nach einer Sanierung wieder anbringen lasse. „Sie finden das gut“, weiß Bernd Kock. Der Plan: Bis zum Frühjahr soll auch an der Eisdiele nachgerüstet werden.

Währenddessen liegt der Aufbau in der Gaststätte Kock und in Paddys Irish Pub in den letzten Zügen. Lediglich die gläsernen Seitenteile fehlen noch. 20 000 Euro pro Pergola haben die Wirte dafür in die Hand genommen. „Wir haben super Feedback bekommen“, freut sich Andy Roche. „Auch von bisherigen Kritikern“, ergänzt Bernd Kock mit einem Augenzwinkern.

In einem zweiten Schritt wollen die Wirte nun mit Pflanzkübeln die Begrünung ihrer gläsernen Windabweisers angehen. Sie haben zudem gehört, dass es auch in der Politik Bestrebungen gibt, den gesamten Lambertikirchplatz zu begrünen. „Das möchten wir gerne in Einklang bringen“, betont Michaela Ammertmann. Was ihnen vorschwebt, ist ein Ambiente wie es die Wirte in Enschede geschafft haben. „Da fahren die Leute von außerhalb hin, weil die Atmosphäre so schön ist“, kennt Bernd Kock den Grund für den Erfolg der Gastronomie dort. Und vielleicht lasse sich auch in Ochtrup ein solches Flair schaffen. Der Anfang, mag er auch zäh gewesen sein, sei zumindest gemacht.