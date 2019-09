Ochtrup -

Die Umgestaltung der südlichen Bahnhofstraße im Zuge der Innenstadtentwicklung nimmt konkrete Formen an: In der kommenden Woche wird das Unternehmen „Pflasterbau­manufaktur“ aus Mettingen seine Baustelle dort einrichten, und ab dem 7. Oktober (Montag) beginnen die Bauarbeiten, kündigt die Verwaltung in einer Pressenotiz an.