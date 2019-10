Ochtrup -

Das internationale Ensemble „Cuarteto Repentino“ lässt am Sonntag (6. Oktober) in der Villa Winkel seine Instrumente in der gemeinsamen Sprache der Musik sprechen. Das Konzert mit vier klassisch ausgebildeten Vollblutmusiker ist der Auftakt der Kammerkonzertreihe des Ochtruper Kulturrings.