Fast alle reden von Umweltschutz, von Plastik in den Weltmeeren und Müllbergen, die bis nach Asien verschickt werden – weniger aber von den täglichen Abfällen an Straßen- und Wegesrändern. Das soll sich durch die Initiative „Clean up Ochtrup“ jetzt ändern. Die Gruppe will regelmäßig für mehr Sauberkeit in und um Ochtrup sorgen. „Wir handeln nach der „Broken Windows Theorie“, die besagt, dass zerbrochene Fensterscheiben so schnell wie möglich repariert werden sollen, damit nicht Nachahmer ganz schnell weitere Scheiben einwerfen“, erklärt Alexandra Schoo , Initiatorin von „Clean up Ochtrup“.

Da, wo es sauber ist, wird also nicht so schnell der Plastik-Kaffeebecher aus dem Auto geworfen wie an Stellen, wo sich bereits deutlich sichtbar Müll angesammelt hat. Weshalb die freiwilligen Helfer darauf setzen, dass es in Ochtrup sauberer wird und dann auch bleibt.

Dabei wünschen sie sich natürlich vielseitige Unterstützung – sowohl beim aktuellen Sammeln als auch bei der Planung künftiger Aktionen.

Die erste größere Müllsammelaktion der Gruppe findet am 12. Oktober (Samstag) statt. Treffpunkt ist um 14 Uhr die Bushaltestelle an der Laurenzstraße (Richtung Langenhorst, nahe der Skater-Anlage). Familien, Jugendliche und Erwachsene sind eingeladen, sich zu beteiligen, Handschuhe zum Aufsammeln sollten mitgebracht werden.

Der gesammelte Müll wird sortenrein sortiert und fachgerecht entsorgt. Der Erlös von Pfandflaschen soll anderen Umwelt-Initiativen wie zum Beispiel „Ozeankind e.V.“ gespendet werden.

Fragen zur Aktion und zur Initiative „Clean up Ochtrup“ beantwortet Alexandra Schoo per E-mail: cleanupochtrup@gmail.com