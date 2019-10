„Wenn ihr demnächst zum dritten Mal Deuter Fotoclub-Meister werden solltet, gibt es eine größere Veranstaltung und ihr dürft Euch ins Goldene Buch der Stadt Ochtrup eintragen“, spornte Kai Hutzenlaub die junge 20-köpfige Fototruppe weiter an. Sie war bei der Deutschen Meisterschaft des Deutschen Verbandes für Fotografie ( DFV ) im September dieses Jahres im bayrischen Kaufbeuren schon zum zweiten Mal nationaler Meister geworden.

„ Steffi Hermann , Timo Rolfs und ich konnten nur mit einer kleineren Delegation die vielen Hundert Kilometer in den Süden fahren. Da wir auch noch in den Einzelwettbewerben höchst erfolgreich waren, freue ich mich, dass wir die Übergabe von Preisen, Plaketten und weiteren Urkunden hier in größerem Kreis nachholen können“, strahlte Chris Tettke.

„Natürlich gilt unser Dank und die Anerkennung in erster Linie den jungen Fotografen, aber ohne Steffi Hermann, Chris Tettke, Timo Rolfs, den unterstützenden Eltern und den vielen guten Geistern im Hintergrund würde diese Idee, die bei solchen Erfolgen auch eine prima Werbung für die Stadt Ochtrup ist, nicht schon so lange, so engagiert und so erfolgreich sein und auch nicht so ambitioniert weitergehen“, betonte der Ochtruper Bürgermeister.

Schon zum 87. Mal trägt der Deutscher Verband für Fotografie diesen Wettbewerb aus und die jugendlichen Lichtmaler aus der Töpferstadt landen in jüngster Zeit auch in den Einzelwettbewerben immer wieder auf vorderen Plätzen. So errang Lotta Bos in der Altersgruppe bis zwölf Jahre in diesem Jahr den ersten Platz. Anna-Lena Kockmann wurde als Vizemeisterin in der Altersklasse 1 ausgezeichnet und Paul Lammers, ebenfalls von den Ochtruper Lichtmalern, erklomm das oberste Treppchen bei den Bis-20-jährigen.

Aber damit nicht genug: Bei dem aktuellen Wettbewerb wurden Sarah Hagemann und Jasper Eißing jeweils mit einer Goldmedaille für ihre fotografischen Ambitionen belohnt und gewürdigt. Über Einzelurkunden und weitere Anerkennungen und Gutscheine durften sich auch noch weitere Mitglieder der Ochtruper Lichtmaler freuen. „Solche Erfolge sind schön und spornen uns an. In der Gruppe gibt es immer mal Wechsel und neue Interessierte kommen dazu, so dass es eine Freude macht, weiterzumachen“, berichtete Steffi Hermann bei der Preisverleihung. Besonders bedankte sie sich für den schönen Rahmen der heimischen Preisverleihung, für den sich die Mitarbeiter der Ochtruper Stadtmarketing und Tourismus GmbH ins Zeug gelegt hatten.