Einige der zurückliegenden Entwicklungen wirken sich zudem in die Zukunft – mit Blick auf 2020 – aus. So war für 2018 bei der Gewerbesteuer ein Defizit von 183 000 Euro einkalkuliert worden. Tatsächlich standen allerdings dann 266 000 Euro in der Summe da. Bei den Investitionen sei mit 7,1 Millionen Euro in 2019 geplant gewesen. Fortgeschrieben wurden – einschließlich der Übertragungen – jedoch elf Millionen Euro. Hutzenlaub . „Leider kommen noch große Preissteigerungen im Bausektor sowie beispielsweise bei der Beschaffungen von Fahrzeugen für die Feuerwehr dazu. Das wird auch die Kreditaufnahme für das kommende Jahr beeinflussen.“ Nach Abstimmung mit der Finanzaufsicht des Kreises Steinfurt werde das erwartete Ergebnis 2019 aber nicht zu einem Haushaltssicherungskonzept führen. Auch die Prognose für die Folgejahre gebe dazu keinen Anlass.

Ausgeglichen wird der Etat für 2020 allerdings nicht, „sofern nicht noch Außergewöhnliches geschieht“, gab der Bürgermeister bekannt. Das geplante Defizit bezifferte er danach auf 340 679 Euro.

Den größten Posten bei den Aufwendungen nehmen die Personalkosten mit rund 9,27 Millionen Euro ein. Das sind 447 840 Euro mehr als in 2019. Der Stellenplan sieht 5,65 neue, beziehungsweise zusätzliche Stellen vor. Hutzenlaub: „Mit den Fraktionen ist bislang zu den Haushaltsplanungen abgestimmt worden, dass es zukünftig wichtig und notwendig ist, die eigenen Nachwuchskräfte zu übernehmen, auch wenn konkrete Stellen noch nicht in den jeweiligen Jahren frei werden.“ So sollen in 2020 drei Auszubildende nach erfolgreichem Prüfungsabschluss eingestellt werden. Insgesamt bildet die Stadt fünf junge Leute in verschiedenen Berufen aus.

Bei den Schlüsselzuweisungen erwartet Ochtrup im kommenden Jahr 2,11 Millionen Euro mehr als in 2019. Das hängt mit den geringeren Steuereinnahmen zusammen. Die allgemeine Kreisumlage soll um 0,7 Prozentpunkte steigen, der Hebesatz für die Mehrbelastung durch die Jugendhilfeaufwendungen um 0,51 Prozentpunkte.

Die Veranschlagung der Gewerbesteuer erfolgt mit dem unveränderten Hebesatz von 410 Prozent auf 11,7 Millionen Euro. Die Hebesätze, so der Bürgermeister, seien seit Jahren stabil. „Ich bin mir sicher, dass wir – nicht im nächsten Jahr, aber mittelfristig – darüber sprechen müssen.“