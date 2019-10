Ochtrup war in diesem Jahr erstmalig mit von der Partie – und ist während des Zeitfensters im Juni einmal um den gesamten Erdball geradelt. 177 Fietser, darunter 17 Mitglieder des Stadtrats, legten insgesamt 42 048 Kilometer mit dem Fahrrad zurück. Dies entspricht der 1,05-fachen Länge des Äquators.

Zusammen mit 13 weiteren Kommunen im Kreis Steinfurt setzte die Stadt damit im Teamwork ein sichtbares Zeichen für Klimaschutz, Radförderung und Lebensqualität.

Während des Aktionsraums versuchten die Teilnehmenden, so oft wie möglich in die Pedale zu treten und die zusammengeradelten Kilometer in einen Radelkalender der Homepage von Stadtradeln einzutragen. Jetzt liegt die Gesamtauswertung vor: Der Kreis Steinfurt belegt bei über 1 000 Teilnehmern einen sehr beachtlichen fünften Platz.

Er zählt damit zu den „Top-Ten-Kommunen“ hinter Berlin (1. Platz), der Region Hannover, Leipzig und Dresden und platziert sich vor Düsseldorf, Hamburg, dem Landkreis München und der Stadt München.

„Dieser vielversprechende Start für Ochtrup ruft nach einer Fortsetzung der Aktion im nächsten Jahr“, meint Bürgermeister Kai Hutzenlaub, der selbst im Team „Stadtverwaltung“ im vergangenen Sommer fleißig Radfahrkilometer gesammelt hat.