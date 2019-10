Die kontroversen Auffassungen bezüglich der Standortentscheidung und der Standortwahl des Rathaus-Neubaus haben auch die teilweise leicht polemisch geführte Debatte um die geplante Bürgerbeteiligung bestimmt. Für CDU-Fraktionschef Hajo Steffers war der Zeitpunkt nach einer zumindest heftig diskutierten Ansiedlungsentscheidung grundsätzlich verfehlt. „So eine weitreichende Entscheidung hätte vorher eine Bürgerbeteiligung notwendig gemacht“, kritisierte er deutlich.

FDP-Amtskollege Hermann Holtmann regte gar an, einen Sperrvermerk für die eingeplanten Kosten und den Zeitpunkt der Einbeziehung von Bürgerideen vorzunehmen, bis die Fragen eines möglichen Bürgerbegehrens oder das Verfahren eines Bürgerentscheids in der Angelegenheit geklärt seien. Heiner Möllers ( CDU ) warnte eindringlich davor mit Blick auf eine multifunktionale Ausstattung und Nutzung („Wünsch Dir was. . .“) die Kosten ausufern zu lassen.

SPD-Fraktionsvorsitzender Vincent ten Voorde erinnerte nachdrücklich an die vom Rat beschlossene Standortwahl. Bürgermeister Kai Hutzenlaub sagte, der ergebnisoffene Bürgerbeteiligungsprozess, der auch unabhängig von einer kontroversen Diskussion um die Platzwahl Ideen zu Machbarkeiten (Synergien durch verschiedene Nutzungen/Vermietungen) und Notwendigkeiten (verkehrliche Anbindung, Parkplätze) beinhalte, müsse umgehend in den Blick genommen werden. Letztlich votierte der Rat in einer „kleinen Kampfabstimmung“ mit 16 Ja- und 14 Nein-Stimmen bei zwei Enthaltungen für den vorgeschlagenen und von einem Fachbüro unterstützten Bürgerbeteiligungsprozess.