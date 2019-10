Domizil mit apfelgrünen Akzenten

Ferien sind dann, wenn Kinder und Lehrer ausschlafen können und die Schultüren geschlossen sind. An der Marienschule sind diese Zeiten sicht- und hörbar noch nicht angebrochen. Baulärm und Gewusel herrschen dort vor, ein Kommen und Gehen – allerdings nur das großer Menschen. Und das hat seinen Grund: Die erste Phase des Umbaus zur Erweiterung der OGS ist abgeschlossen, die Verwaltung sowie das Lehrerkollegium nutzen die unterrichtsfreien Tage zum Umzug ins neue Domizil.

„Wie komme ich am besten zur Schulleitung?“ Die Frage ist berechtigt, denn die Wege in die erste Etage sind ein wenig verwirrend. „Am besten immer der Beleuchtung und dem Lärm nach“, schmunzelt einer der Handwerker. Leichter gesagt als getan. Denn während rechts noch über den Einzug von Trennwänden beratschlagt wird, schleppen links die Mannen eifrig Leitern ein Stockwerk höher. Ein Arbeiter im Blaumann ächzt unter hohen (und vermutlich schweren) Kisten. Im Hinterhof ist der Bagger im Einsatz, klaubt die Deckschicht vom Untergrund.

Und dann: In einem schmalen Flur stehen verpackt Umzugskisten und abgedeckte Stühle in apfelgrün, dazwischen schiebt jemand einen Einkaufswagen in den nächsten Raum. Schulleiterin Christiane Wanschers hat das Gefährt erfinderisch eingesetzt, um die zahlreichen Kleinteile aus ihrem alten ins neue Büro zu transportieren.

„Von Ferien ist bei uns in der Tat keine Spur. Alle Kollegen haben sich für die nächsten zwei Wochen an verschiedenen Tagen eingeschrieben und packen mit an. Wir haben ja keine Übergangsfrist. Am 28. Oktober geht es direkt wieder los. Dann stehen die Kinder vor der Tür, dann muss der Unterricht möglichst reibungslos funktionieren.“

So wird die Zeit jetzt genutzt, um altes Material aus- und das verbliebene in die neuen, hellen Schränke einzusortieren. „Wir haben Jahrgangsteams gebildet und werden passend dazu Jahrgangsschränke bereitstellen, in denen die notwendigen Unterlagen aufbewahrt werden können“, erklärt Christiane Wanschers.

Erfreut ist sie darüber, dass das Lehrerzimmer jetzt nicht nur freundlicher, sondern mit zusätzlichen Möglichkeiten ausgestattet daherkommt. „Wir verfügen nun über eine Arbeitsecke mit drei PC-Stationen, an denen die Kollegen nachmittags Unterrichtsvorbereitungen treffen oder auch Dinge nach- und bearbeiten können“, sagt die Schulleiterin. Einsatzbereit sind die Plätze schon – allein Telefon und Internet funktionieren noch nicht. „Unsere IT-Abteilung arbeitet an einer Übergangslösung“, ist Wanschers zuversichtlich, „dass alles klappen wird.“

Schulsekretärin Vera Behrens hat ihren Schreibtisch unterdessen schon gut „in Schuss“ gebracht. Auf der Empfangstheke prangt ein dicker Blumenstrauß. „Von meiner Tochter. Zum Umzug“, freut sich Vera Behrens. Den Lärm um sie herum nimmt sie kaum mehr wahr. „Da wird zum Jahresende vermutlich was fehlen, wenn die Baustelle hier dann fertig ist“, vermutet sie.