Spannende Geschichte der Arbeiterschaft

130 Jahre alt wurde die KAB St. Paulus im August. „Ein kleines Jubiläum“, wie der Vorsitzende Arnold Hoppe jetzt bei der Monatsversammlung im Vereinslokal Bücker bekannt gab. Dass es gute Gründe dafür gab, dass sich die Arbeiter zusammenschlossen und in Vereinen und Gewerkschaften organisierten, wurde im Vortrag von Stadtarchivarin Karin Schlesiger deutlich. „Die soziale Frage in Och­trup“ war ihr Beitrag überschrieben, in dem sie die Arbeitsbedingungen und Lebensumstände der Arbeiterschaft vor Augen führte, teilt die KAB in einem Pressetext mit.

Durch die industrielle Revolution veränderte sich das Leben der bis dahin überwiegend in der Landwirtschaft tätigen Menschen gravierend, sagte Schlesiger. Weil das Einkommen aus den bäuerlichen Betrieben nicht mehr reichte, um die großen Familien zu ernähren, verdingten sich viele Bauersleute in den benachbarten Niederlanden als Torfstecher oder als Händler mit Töpferwaren. In ganz vielen Haushalten gab es Webstühle, an denen meistens die ganze Familie Heimarbeit ausübte.

Der dadurch erwirtschaftete Wohlstand sollte nach Überzeugung der Brüder Anton und Bernhard Laurenz jedoch lieber in Ochtrup bleiben. Die beiden Schankwirte gründeten deshalb 1854 die erste Nesseltuchweberei mit nur wenigen Arbeitern. Im Laufe der Jahre wuchs das Unternehmen zu einem Betrieb, bei dem in guten Zeiten über 1500 Menschen beschäftigt waren, so die Information der Stadtarchivarin.

Anfang des 20. Jahrhunderts erkannten die Firmeninhaber, dass sie die Verpflichtung hatten, der Verelendung weiter Teile der Arbeiterschaft abzuhelfen und die Lebensverhältnisse der arbeitenden Bevölkerung zu verbessern. Löhne wurden angehoben, die Arbeitszeiten begrenzt und Kinderarbeit abgeschafft.

Die soziale Frage der Fabrikarbeiter sei gekennzeichnet gewesen durch fehlenden Gesundheitsschutz, Frauen- und Kinderarbeit, geringen Lohn und strenge Disziplin, berichtete Karin Schlesiger. Die Wohnverhältnisse waren beengt, es fehlte jegliche soziale Sicherung und Rechte der Arbeiter gab es so gut wie gar nicht.

Obwohl die Gebrüder Laurenz im Laufe ihrer Geschichte eine ganze Reihe von Hilfen für die Arbeiter gewährten und sich um das Gemeinwohl in der Stadt Ochtrup verdient gemacht haben, kam es 1889 zur Gründung des Katholischen Arbeitervereins, der die Bildungsarbeit und die Pflege der Geselligkeit auf seine Fahnen schrieb. So wurde schon gleich nach der Gründung eine Bibliothek eingerichtet und eine Vereinssparkasse gegründet. Dabei berief sich der Verein, aus dem später die KAB St. Paulus hervorging, auf die Lehren von Bischof Wilhelm Emmanuel von Ketteler, der bereits 1869 konstatierte, den „berechtigten, heilsamen und notwendigen Rechten der Arbeiter Geltung zu verschaffen“, zitierte Schlesiger den Arbeiterbischof.

Mit dem Aufstieg des Nationalsozialismus begann die Zerschlagung der KAB. Auch der Ochtruper Verein wurde 1935 verboten und musste sich auflösen. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg konnte der Wiederaufbau beginnen, so Karin Schlesiger am Schluss ihrer Ausführungen, die die spannende Geschichte der Arbeiterschaft in Ochtrup lebendig werden ließen, schreibt die KAB abschließend.