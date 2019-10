Grundschüler werden kreativ

Sorgfältig klebt Nela Glitzersteinchen auf ihren Bilderrahmen. Hier einer, dort muss unbedingt auch noch einer hin – ja, so ist es perfekt. Gemeinsam mit ihren Tischnachbarn Fritz und Lavin betrachtet die Achtjährige zufrieden ihr kleines Kunstwerk. Neben zahlreichen Bastelangeboten können sich Kinder im Grundschulalter in der ersten Herbstferienwoche noch vielen weiteren Aktivitäten widmen, denn in diesen Tagen haben sie im Jugendcafé Freiraum das Sagen.

„Mit der Nachfrage sind wir wieder super zufrieden“, freut sich Vera Hartmann , Sozialpädagogin und Leiterin des Kindercafés. „Jeden Tag kommen knapp 60 Kinder. Mit sieben Betreuern bekommen wir das prima hin“, erzählt sie. Nach einem Morgenkreis haben die Kids im Georgsheim jeden Morgen zunächst die Wahl zwischen festen Angeboten wie einem Theaterworkshop, Backen oder diversen Bastelangeboten. Zusätzlich können sie sich an ein Überraschungsangebot wagen, am Mittwoch beispielsweise die Playstation. „Natürlich müssen die Kinder an den Aktionen nicht teilnehmen. Sie können sich auch mit dem Kicker oder einer Runde Billard selbst beschäftigen“, erklärt Vera Hartmann.

Kindercafé in den Herbstferien 2019 1/39 Herbstferienzeit ist im Geogsheim traditionell auch Kindercafézeit. Knapp 60 Mädchen und Jungen tummeln sich in dieser Woche bei zahlreichen kreativen Angeboten. Foto: Rike Herbering

Fabio und Melina haben sich für ein Bastelangebot entschieden. Unter der Aufsicht von Betreuer Arthur wollen sie aus Holzblöcken Stiftehalter bauen. Hierzu muss das Holz geschliffen werden. „Das ist eine ganz schön harte Arbeit, aber zwei Kanten habe ich schon fertig“, freut sich Fabio. Nachdem er besagte Schwerstarbeit verrichtet hat, will er noch seinen Namen in das Holz einbrennen, plant der Grundschüler bereits sein weiteres Vorgehen.

In der Küche geht es derweil ebenfalls geschäftig zu. Gemeinsam mit Betreuerin Kim schneiden einige Mädchen und Jungen fleißig Äpfel klein, während andere die selbst eingekauften Zutaten abwiegen, um sie anschließend zu einem Kuchenteig zu verkneten. Natürlich wird das leckere Produkt ihrer Arbeit später an alle Kinder verteilt. Zeitgleich und vis-à-vis der Küche trifft sich auch die Theatergruppe. Gemeinsam erarbeiten sie ein kleines Stück, das am morgigen Freitag den anderen Kindern sowie den Eltern vorgeführt werden soll.