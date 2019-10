Comic-Workshop in der Bücherei

ochtrup -

Comics zeichnen ist nur was für Profis? Von wegen! „Jeder kann zeichnen“, erklärte Niklas Böwer, Grafiker und Illustrator. Gemeinsam mit seinem Kollegen Oliver Kockmann leitete er einen dreitägigen Workshop in der Bücherei St. Lamberti, um Kinder in die Geheimnisse des Comiczeichnens einzuweihen.