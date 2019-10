Fünf Mark für fleißige Erntehelfer

Wem die Schüler heute ihre Herbstferien zu verdanken haben? Na, den Bauern. Denn ursprünglich ging diese unterrichtsfreie Zeit im Oktober oder November aus den Kartoffelferien hervor. Während Anfang des 20. Jahrhunderts meist nur die Kinder aus Bauernfamilien während der Ernte freigestellt wurden, hatten später auch die anderen Schüler etwas davon. Noch in den 1960er Jahren wurden die Kinder im Herbst von der Schulpflicht befreit, um bei der Kartoffelernte zu helfen.

Franz-Hermann Bußmann kann sich daran noch gut erinnern. „Fünf Mark bekamen die Kinder, die bei uns halfen“, erzählt der 66-Jährige, der als Sohn des Landwirts allerdings bei der Kartoffelernte leer ausging. „Aber für uns gab es ja Taschengeld“, meint er augenzwinkernd. Besagte fünf Mark seien zu dieser Zeit aber viel Geld gewesen. Die Kinder trugen ihren Lohn dann oft zu „Tante Ratascheck“, die in der Mühlenstraße der 60er Jahre einen kleinen Lebensmittel- und Trödelladen hatte. „Da kostete eine Lakritzmurmel einen Pfennig“, rechnet Bußmanns Frau Marlies den Wert der Summe zu damaliger Zeit vor. Es war also schon ein hübsches Sümmchen, das die Kinder in ihren Kartoffelferien verdienen konnten.

Das Bild zeigt Heinrich Bußmann, vermutlich Ende der 1930er Jahre auf einer sogenannten Sturzkarre mit Pferd und Fohlen. Auf dem Wagen befindet sich eine Löffelegge. Bei der Kartoffelernte wurde allerdings eine Saategge für die Nachlese verwendet. Foto: Privatarchiv Familie Bußmann

Der Termin wurde meistens schon in der Schule bekannt gegeben. Auch auf dem Hof Bußmann an der Laurenzstraße stand zu dieser Zeit die Kartoffelernte an. Vor dem Zweiten Weltkrieg gab es bereits einen Kohlenhandel. „Da kamen wir in viele Haushalte“, kann sich Franz-Hermann Bußmann noch gut erinnern. Dass man da als Landwirt ab und an auch einen Sack Kartoffeln loswurde, war ganz normal. Schritt für Schritt entwickelte sich so der Geschäftszweig mit dem Kartoffelhandel. Nach dem Krieg führte der Onkel von Franz-Hermann Bußmann den Kohlenhandel weiter, sein Vater übernahm die Landwirtschaft – inklusive Kartoffelhandel. Auf dem Rücken wuchtete der Vater von Franz-Hermann Bußmann nun also Zentnersäcke mit Kartoffeln in die Keller der Kunden. Doch dem Landwirt kam seine stadtnahe Lage zugute. Anfang der 60er Jahre war zum Beispiel das Areal, auf dem sich heute das Schulzentrum befindet, noch Ackerfläche. Bußmanns hatten aber auch in der Oster Felder. So trafen sich die jungen Erntehelfer meist gegen halb zwei Uhr nachmittags direkt am Feld oder auf dem Hof an der Laurenzstraße. Die Kinder fuhren dann einfach auf dem Pferdefuhrwerk mit zum Kartoffelacker. Dort gab es eine klare Arbeitsteilung. Aufgabe der Kinder war es, die bereits ausgerodeten Kartoffeln einzusammeln. „Vier bis fünf Kinder standen in einer Reihe. Jedes bekam einen Korb und dann ging es los“, erzählt Franz-Hermann Bußmann. Der Nachwuchs verbrachte die meiste Zeit dabei übrigens auf den Knien. Das sei einfacher gewesen als sich zu bücken, meint der 1,96-Meter-Kerl, der schon in seiner Jugend nicht zu den Kleinsten gehörte.

Diese Saategge wurde bei der Nachlese zur Kartoffelernte in den 60er Jahren auf dem Hof Bußmann eingesetz. Foto: Anne Steven

Sein Vater und ein Mitarbeiter vom Hof nahmen den Kindern die vollen Körbe ab und schütteten sie auf den Ackerwagen. Um 16 Uhr war Kaffeezeit. Echten Bohnenkaffee bekamen die kleinen Erntehelfer zwar nicht, aber der Muckefuck habe auch geschmeckt, meint Franz-Hermann Bußmann rückblickend. Viel besser waren natürlich die belegten Butterbrote. Waschgelegenheiten gab es auf dem Feld selbstredend nicht. Und so wanderten die Stullen aus erdverkrusteten Kinderhänden in den Mund. „Da ist nachher aber niemand von krank geworden“, ist sich Franz-Hermann Bußmann sicher, dass auch Kindern von heute das Spielen im Dreck nicht schadet.

Wenn die Arbeit getan war – meist gegen 17 oder 18 Uhr – ging es mit der letzten Fuhre über den Postdamm zurück zur Laurenzstraße. Dort warteten, was sonst, frische Reibekuchen auf die fleißigen Erntehelfer. „Das waren die Besten“, findet Marlies Bußmann. Nach der Stärkung stand kurz vorm Dunkelwerden dann noch eine Runde Verstecken oder ein anderes Spiel auf dem Programm, erinnert sich Franz-Hermann Bußmann.

Er half ebenso bei der Ernte mit wie seine Geschwister – zumindest die Älteren der fünf Bußmann-Kinder. Hinzu kamen dann noch ein gutes halbes Dutzend minderjähriger Erntehelfer. Einige verheiratete Frauen aus der Stadt waren aber ebenso mit dabei, weiß der Ochtruper. Und selbstverständlich bekamen auch sie ihre fünf Mark.

Während für die Auswärtigen die Kartoffelernte indes nur einen Tag dauerte, ging sie für die Bauernkinder am nächsten Tag weiter. Bei der Nachlese ging der Vater von Franz-Hermann Bußmann noch einmal mit Egge und Pferd über den Acker, um auch noch die letzten verbliebenen Erdäpfel einzusammeln. „Da musste man aber hinterherlaufen, statt auf den Knien herumzurutschen“, erzählt der Sohn lachend. Ihm ist diese Zeit positiv in Erinnerung geblieben. „Ich habe das gerne gemacht.“

Ende der 60er Jahre wurde der Kartoffelhandel bei Bußmanns eingestellt. In den Folgejahren lieferte die Industrie immer bessere Erntemaschinen, die den Einsatz der Kinder als Erntehelfer überflüssig machten. Lange war der Begriff „Kartoffelferien“ allerdings noch gebräuchlich. Die unterrichtsfreie Zeit ist den Kindern von heute geblieben.

Michael Bußmann hatte 2004 zwar keine Kartoffelferien mehr, durfte aber trotzdem bei der Ernte auf dem Hof Thihatmer (Tibuer) helfen. Seine vierfingrige Kartoffel schaffte es damals sogar in diese Zeitung. Foto: Will Beile

Und so manches Landkind – Michael Bußmann, der Sohn von Franz-Hermann ist da ein gutes Beispiel – erlebte auch später noch echte Kartoffelferien. So durfte der Steppke 2004 zur Erdapfelernte auf dem Hof Thihatmer (Tibuer) in der Wester auf dem Kartoffelroder mitfahren. Sein „Ernteglück“, eine ein Kilogramm schwere Kartoffel in Form einer Hand, fand sich damals sogar in dieser Zeitung wieder.