Im Frühjahr dieses Jahres war sich Petra Kortmann zunächst mit einem Investor aus Gronau handelseinig geworden (wir berichteten). Doch dieser überlegte es sich laut Kortmann offenbar dann doch anders. Die Übereinkunft wurde hinfällig. Kurzfristig fand die Geschäftsfrau jedoch einen neuen Investor, der bereit war, das „Chalet“ zu kaufen und der nun das Restaurant an Familie Altunkaynak verpachtet hat.

Voraussichtlich Mitte oder Ende November wollen die Gastwirte, die viele Ochtruper möglicherweise als Betreiber der „Taverna Zeus“ in Ahaus kennen, das „Mendoza“ als zweites Standbein in der Töpferstadt eröffnen. Bis dahin stehen am und im ehemaligen Gästehaus noch einige Umbauarbeiten an. Die neue Speisekarte ist zwar noch in Arbeit, doch dürfen sich die künftigen Gäste auf argentinische Küche mit Fleisch und Fisch freuen.

Währenddessen geht der Betrieb der Salzgrotte, die Christa Greitenevert im Untergeschoss des Hauses betreibt, wie gewohnt weiter. Der Hotelbetrieb ruht laut Auskunft von Petra Kortmann derzeit. Der Investor wolle diesen aber langfristig wieder aufnehmen.