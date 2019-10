In 100 Jahren hat sich viel getan

Die alte Werkbank im Küchenstudio Leugers bildet einen Kontrast zu all den hochwertigen und modernen Küchen. „Ein Erinnerungsstück“, sagt Britta Leugers und streicht über das Arbeitsmöbelteil aus vergangener Zeit. „Mein Uropa hat schon daran gearbeitet und ich während meiner Tischlerinnenausbildung auch noch“, erzählt die 45-Jährige, die das Unternehmen an der Brookstraße in vierter Generation leitet.

Die alte Werkbank in den Ausstellungsräumen von Küchen Leugers erinnert an die Anfänge als Möbel- und Bautischlerei. Foto: Irmgard Tappe

Firmengründer Alfred Thies würde sich verwundert die Augen reiben beim Anblick dessen, was aus der Möbel- und Bautischlerei geworden ist, die er am 1. Januar 1919 eröffnet hat. Neben dem Wohnhaus hatte er seine Werkstatt errichtet. „Mein Opa fertigte Fenster, Türen und Möbelstücke für die Aussteuer an. Darunter auch Küchenbuffets“, erzählt Seniorchef Alfred Leugers . Ein schmuckes Küchenbuffet, in dem die Hausfrau Kochtöpfe, Pfannen und Geschirr aufbewahrte, war etwa bis Mitte des 20. Jahrhunderts das Herzstück einer Küche. Und natürlich der Herd, der mit Holz befeuert wurde und eine gusseiserne Kochplatte hatte. Alles, was der Garten hergab, wurde darauf gekocht und eingeweckt. Die ersten Gefriertruhen, Kühlschränke und Spülmaschinen waren zwar seit den 1920er Jahren auf dem Markt, hatten aber noch keinen Einzug gehalten in Küchen auf dem Lande.

„Innerhalb der vergangenen 100 Jahre hat sich viel gewandelt in deutschen Küchen“, bemerkt Alfred Leugers und lässt seinen Blick über die Hightech-Ausstattung in seinem Ausstellungsraum schweifen. Er erinnert sich noch an die ersten Einbauküchen, die er in den 1950er Jahren während seiner Ausbildung angefertigt hat.

Über 60 Jahre hat der Ochtruper Tischlermeister und Innenarchitekt die Entwicklung seiner Firma mitgeprägt. Sein Vater Hermann Leugers, Schwiegersohn von Alfred Thies, war in den 1920er Jahren in das Unternehmen eingestiegen, musste sich aber aus gesundheitlichen Gründen früh zurückziehen. „Somit habe ich früh Verantwortung übernehmen müssen“, erinnert sich Alfred Leugers, der seinen Betrieb kontinuierlich erweitert und dem jeweiligen Zeitgeist angepasst hat.

In der alten Tischlerwerkstatt seiner Vorfahren laufen die Maschinen mittlerweile nicht mehr. „Fenster, Türen und Möbelstücke können heutzutage industriell günstiger produziert werden. Deshalb haben wir uns von diesen Bereichen getrennt und auf die Planung von Kücheneinrichtungen spezialisiert. Dabei setzen wir auf hoch qualifizierte Zulieferer und Monteure“, berichtet der 79-Jährige. Er und seine Frau Brigitte mischen bei Bedarf noch immer mit in dem Betrieb, den sie vor 13 Jahren an Tochter Britta übergeben haben.

Anlässlich des 100-jährigen Firmenjubiläums überreichte die IHK eine Urkunde an Alfred, Brigitte (r.) und Britta Leugers. Foto: Dorothee HÜnting-Boll

Britta Leugers brachte das nötige Wissen mit, um in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten. Nach Tischlerausbildung und Fachabitur hat sie die Möbelfachschule in Köln besucht und sich zur Einrichtungsberaterin für Küchen qualifiziert. Danach studierte sie in Detmold Innenarchitektur. Beraten, planen und dabei auf die individuellen Wünsche der Kundschaft eingehen, sind Schwerpunkte ihrer Arbeit. „Ich komme zu den Auftraggebern ins Haus, schaue mir die Räumlichkeiten an und überlege, wie sich der Raum optimal nutzen lässt“, erzählt die Juniorchefin und zeigt im Obergeschoss ihres Unternehmens ihr „House of Leugers“. Ein Beispielmodell für optimale Raumnutzung, wo Garderobensystem, Sanitärbereich, offene Küche mit Wohn- und Essbereich sowie ein Hauswirtschaftsraum mit eingebautem Schranksystem auf 32 Quadratmetern installiert wurden. Praktisch eingerichtet, aber keineswegs sperrig. „Kleine Wohnungen sind der Trend, und auf den Trend der Zeit stellen wir uns seit Bestehen unserer Firma ein“, bemerkt Britta Leugers.

Seit einigen Wochen steht im Ausstellungsraum des Küchenstudios der „Dialog-Garer“, eine Revolution auf dem Küchenmarkt. Dieses Hightech-Modell kann Speisen mit unterschiedlichen Garzeiten gleichzeitig zubereiten. Das Gerät lässt sich so programmieren, dass es sich auf die einzelnen Gerichte einstellt. Die Speisen werden bei dem Verfahren von innen nach außen gegart, und man kann sie zeitgleich aus dem Garer nehmen. Wie das funktioniert, wird am Sonntag (27. Oktober) im Küchenstudio vorgeführt. Dann lädt das Unternehmen im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntages von 11 bis 18 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Auf die Besucher warten Vorführungen, Weinverkostung und Verlosungen.