Farben, Glitzer, Glanz und Fröhlichkeit

Der Name Maria scheint im Leben von Marianne Heindirk eine große Rolle zu spielen. Nicht nur, dass die Ochtruperin selbst am Tag von Maria Himmelfahrt (15. August) Geburtstag feiert und nach der Gottesmutter benannt wurde, auch eine gute Freundin ihrer Mutter, die ihr nach deren Tod oft zur Seite stand, hieß mit Vornamen Maria. Jetzt hat die 55-Jährige an der Mühlenstraße zusammen mit Anita Kuijpers eine Galerie eröffnet. Der Name: Marienkind – was lag näher?

Wie Marianne Heindirk zur Kunst kam? Eigentlich hat alles schon ganz früh angefangen, ruhte dann eine Weile und kam dann zurück. Doch von Anfang an: Im Haus ihrer Eltern kam Marianne Heindirk erstmals mit Farben in Kontakt. Der Künstler Hubertus Brouwer hatte dort sein Atelier. Doch beruflich ging es für die Ochtruperin zunächst in eine andere Richtung. Auf eine Ausbildung zur Pharmazeutisch-technischen Assistentin folgte eine Lehre als Druckvorlagenherstellerin. Die Arbeit machte ihr Spaß. Doch gestalterisch war die Ochtruperin nicht tätig, es ging mehr ums Reproduzieren. Heute arbeitet Marianne Heindirk im Outlet-Center als Verkäuferin von Kinderbekleidung. Auch diese Arbeit gefällt ihr, an die Kunst dachte sie lange Zeit nicht.

Das Lieblingsbild von Marianne Heindirk zeigt diesen Engel. Foto: Anne Steven

2016 stand dann ein Kuraufenthalt an. Nur zögerlich habe sie sich dort zum Malen überreden lassen. „Da habe ich dann einen Schmetterling gemalt“, berichtet die 55-Jährige. Und dann habe die Kursleiterin sie gefragt, ob sie nicht den Kursus geben wolle, erzählt sie lachend. Den Kursus übernahm sie nicht, aber das Malen behielt sie bei – immer wieder selbst überrascht vom Erfolg ihrer Bilder.

Sich selbst sieht die Och­truperin gar nicht als Künstlerin. Irgendwie sei sie ihrem Beruf als Druckvorlagenherstellerin doch treu geblieben, denn die Inspiration für ihre Bilder, die sie mit Acrylfarben malt, bekommt sie aus dem Internet. Dort findet sie die Motive, die sie dann auf ihre ganz eigene Art reproduziert. Ihre Art, das sind bunte Farben, Glitzer, Glanz und Fröhlichkeit. „Ich möchte den Menschen mit meinen Bildern ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, erklärt sie ihre Intention. So strahlen beispielsweise ihre „Dicken Damen“ wie sie da mollig bei einem Glas Sekt in schicker Garderobe und mit genießerisch geschlossenen Augen zusammenhocken, eine unglaubliche Zufriedenheit aus. Und je nachdem, wie das Licht auf die molligen Ladys fällt, wirkt das Bild immer wieder anders. Dezenter Glanz hier, ein bisschen Glitzer dort und schon kommt Bewegung und Lebendigkeit in die Szene.

Die „Dicken Damen“ haben es Marianne Heindirk besonders angetan. Foto: Anne Steven

Vor vier Jahren fasste sie ihre Werke erstmals zu einer Ausstellung zusammen. Unter dem Titel „Glanzbilder“ waren ihre Werke im Café Eiszeit in Eggerode zu sehen. „Ich habe gar nicht erwartet, dass die Bilder so gut ankommen“, gibt Marianne Heindirk zu.

Gemeinsam mit ihrer Nachbarin Anita Kuijpers ist sie nun den nächsten Schritt gegangen. Am 12. September, dem Namenstag aller Marias – na klar –, eröffneten sie die Galerie „Marienkind“ in der Mühlenstraße. Und dort hängen sie nun, die dicken Damen mit ihren Törtchen, der Fuchs mit grünem Zylinder, die Katze mit dem bunt schillernden Fell, aber auch Meisen und andere Singvögel in leuchtenden Farben. Anita Kuijpers hat ihre Bilder ebenfalls dazugestellt. Sie arbeitet mit einer Technik, die sich Pooring nennt. Das Ergebnis: farbenprächtige Bilder mit bunten Verläufen, dazu kleine Schachteln, liebevoll betupft und bemalt. Und irgendwo dazwischen steht das Lieblingsbild von Marianne Heindirk. Der Engel mit den ausgebreiteten Flügeln, dem kleinen Vogel auf der Hand und dem goldglänzenden Heiligenschein strahlt irgendwie ganz besonders. Bei diesem Bild kamen goldig-warme Farbtöne zum Einsatz – und Glitzer natürlich.

Anita Kuijpers malt ihre Bilder mit der sogenannten „Pooring“-Technik. Foto: Anne Steven