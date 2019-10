„Wie viele von Ihnen bereits wissen, habe ich mich entschlossen, aus der FDP auszutreten und habe dies auch bereits umgesetzt“, erklärte Kippelt gleich zu Beginn der Sitzung. Zu den Gründen wollte sich Kippelt indes nicht äußern. Er werde aber bis zum Ende der Wahlperiode dem Rat als parteiloses Mitglied angehören und auch weiterhin in den entsprechenden Ausschüssen mitwirken. „Fernab von Mehrheiten werde ich unabhängig nach Überzeugung und Gewissen der jeweils besten Idee meine Stimme geben“, so der Lokalpolitiker, der sei dem 1. Juni 2014 im Rat der Stadt Ochtrup vertreten ist. Er habe noch keine Entscheidung getroffen, wie es mit seiner politischen Arbeit weitergehen werde. „Ich möchte aber dennoch auch in Zukunft, im Rahmen meiner Möglichkeiten an den Geschicken der Stadt Ochtrup mitwirken.“