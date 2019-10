„Heute machen wir mal nur laut, statt Dialog“, meint Thomas Ostendorf . Gemeinsam mit 25 Landwirten aus Ochtrup ist der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Ortsvereins am frühen Dienstagmorgen in Richtung Bonn aufgebrochen. Das Ziel: Eine von Landwirten organisierte Demonstration gegen das Agrarpaket des Bundesumweltministeriums .

Um 6.45 Uhr besteigen die Ochtruper in Heek den Bus der Borkener Kollegen. Als sie gegen 10.15 Uhr in Bonn ankommen, füllt sich dort gerade der Münsterplatz. „Hier sind überall Trecker“, berichtet Ostendorf via Handy. Was ihm auffällt: Viele junge Leute sind an diesem Tag bei der Demo dabei. Früher sei das anders gewesen, erinnert sich Ostendorf zurück. Damals gingen eher die Senioren demonstrieren, während die Jugend auf dem Hof die Stellung hielt.

Die Organisation der Demo am Dienstag habe gut funktioniert, auch wenn diesmal kein offizieller Bauernverband die Fäden in Händen hielt. Die Stimmung sei entspannt, die Polizei halte sich dezent im Hintergrund.

Das erlebt auch Jürgen Bußmann so. Ein gutes Dutzend Landwirte hat sich nämlich auch nach Münster aufgemacht, um die dortige Demo mit Traktoren aus der Töpferstadt zu verstärken. Über die alte Bundesstraße rollen diese bis Altenberge, wo sich die Landmaschinen zum stattlichen Korso von 700 Fahrzeugen formieren. „Jetzt sind wir 1000“, meldet Bußmann gegen Mittag. „Hier geht nichts mehr. Wir stehen mitten auf einer Kreuzung in Höhe der Einstein-Straße.“ Während der Korso rollt, dürfe niemand absteigen, doch als es nicht mehr weitergeht, verlassen die Bauern ihre Fahrzeuge. „Viele Leute haben uns angequatscht“, berichtet der Ochtruper von „guten Gesprächen“ und „viel Verständnis“ mitten auf der Straße. Die emporgereckten Mittelfinger halten sich nach seiner Wahrnehmung in Grenzen, viel öfter bekommen die Landwirte via „Daumen hoch“ Zustimmung signalisiert.