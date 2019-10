Applaus für den großen Einsatz

In Anwesenheit von Freunden und Familien im DRK-Heim hat der Spielmannszug Nachtigallen jetzt erfolgreiche Lehrgangsteilnehmer und langjährige Mitglieder geehrt.

Der D2-Lehrgang wurde im Winter 2018/2019 vom Volksmusikerbund und der Kreismusikverband Münsterland angeboten. Er vertieft die Notenlehre und fördert das aktive Spielen. „Der Spielmannszug Nachtigallen freut sich sehr, dass Sophie Erkes und Leni Wessendorf das Musikerleistungsabzeichen D2 für das Instrument Querflöte bestanden haben“, heißt es in einem Pressebericht. Heute sei es nicht mehr selbstverständlich, dass die Jugendlichen neben Schule und weiteren Hobbys am Wochenende noch Zeit für die Lehrgänge finden, betonte der Vorsitzende Olaf Bußmann, der durch das Programm führte.

Wissen weitergeben

Für zehnjährige Mitgliedschaft wurde Ina Schneuing ausgezeichnet. Sie wurde vom Tambourmajor Marc Thebelt und Julia Bussmann ausgebildet und absolvierte den D1-Lehrgang direkt im Jahr ihrer Aufnahme, 2009. 2013 folgte der Stabführerlehrgang und in 2015 der Workshop „Train the Trainer“. In den vergangenen zehn Jahren hat Ina Schneuing einigen Kinder und Jugendlichen das Spielen der Querflöte und die Notenlehre beigebracht.

Die nächsten Jubilare haben ihre Laufbahn zum Teil ­noch im vergangenen Jahrhundert gestartet: Julia Bussmann, Judith Rottmann und Michael Ruhkamp seien seit 20 Jahren feste Säulen des Spielmannszugs Nachtigallen. Ausgebildet wurden sie vom Ehrenvorsitzenden Gottfried Tembrockhaus, der die „Jugendgruppe 1996“ mit sechs Flötisten ausgebildet hatte. „Es ist als Erfolg zu werten, dass 50 Prozent dieser damaligen Jugendgruppe eine so lange Mitgliedschaft im Verein aufweisen“, heißt es im Pressetext. Im Dezember 1998, also schon vor ihrer Aufnahme, absolvierten die drei Jubilare bereits den D1-Lehrgang. Julia Bussmann und Michael Ruhkamp legten auch den D2-Lehrgang nach. Michael Ruhkamp bestand sogar noch den D3-Lehrgang.

Vorstandskarrieren

Judith Rottmann startete 2017 als Beisitzerin im Vorstand. Schnell sei bemerkt worden sei, dass sie ein Profi in Sachen Pressetexte, Organisation und Bereichen des Marketings ist. So habe sie auch die Idee gehabt, Papierflieger zur Neugewinnung von Mitgliedern zu gestalten. Seit 2018 ist sie Schriftführerin. Julia Bussmann, die Sopran- und Altflöte spielt, legte schnell ihren Fokus auf die Jugendarbeit und sei dort immer noch tonangebend. „Dank Julia Bussmann können die Nachtigallen seit dem vergangenen Jahr die Musikalische Früherziehung für Kinder im Alter von vier bis sieben anbieten“, heißt es in der Mitteilung weiter. Dafür habe sie nebenberuflich eine über zehn Monate lange Zusatzausbildung absolviert. Michael Ruhkamp ist einer der drei Soloflötisten des Spielmannszugs während des großen Zapfenstreichs. Heute spielt er neben der Sopranflöte hauptsächlich die Lyra und ist bei den Probenwochenenden als Dozent tätig. Michael Ruhkamp startete seine Laufbahn im Vorstand 2010 als Schriftführer, wurde 2016 zum zweiten Vorsitzenden gewählt und ist seit 2017 darüber hinaus Kassierer.

Alle Geehrten erhielten die vereinseigenen Nadeln sowie die Abzeichen und Urkunden des Volksmusikerbundes. Die Auszeichnungen wurden vom Spielmannszug mit einigen Musikstücken untermalt. Zum Abschluss wurde noch gemeinsam mit den anwesenden Ehrenmitgliedern gespielt.