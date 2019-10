Sachertorte zum Spiegelei

Dort, wo heute nur noch wenige Passanten ihres Weges gehen, herrschte vor gut 50 Jahren reger Betrieb – auf der Weinerstraße, genau genommen in der Hausnummer 30. Das heute orangefarbene Gebäude beherbergt einst das Café Tombült.

Im Mai 1959 übernehmen Ewald Tombült und Elisabeth Ruhwinkel als junges Paar das damalige Café Grafe. Frühmorgens steht Ewald Tombült schon in der Backstube, um Torten, Marzipanfiguren, Kuchenteilchen und weitere Leckereien zu kreieren, die Elisabeth Ruhwinkel dann tagsüber verkauft. Am Abend muss sie aber stets die 300 Meter zurück zum Elternhaus laufen, denn die Nacht als nicht verheiratetes Paar zu verbringen, das ist zu dieser Zeit ein absolutes Unding.

Familienangelegenheit

Im September desselben Jahres wird aus Ruhwinkel dann Tombült und beide führen das Geschäft als Ehepaar. Es folgen vier Kinder: Elisabeth, Hildegard, Berthold und Michael. Und alle wirken mit in Mama und Papas Geschäft, meist beim Dekorieren der Torten. Die Älteste, Elisabeth, steigt 1996 sogar als Meisterin mit ein in den Betrieb. „Ich gehöre zu den geburtenstarken Jahrgängen, da wurde nicht gefragt, was man mal werden will und weil es eh kaum Lehrstellen gab, habe ich zu Hause die Ausbildung gemacht“, erzählt die bis heute leidenschaftliche Konditorin.

Ihr jüngerer Bruder Michael soll Bäcker werden. Bei einem Schulpraktikum stellt sich heraus, dass der damals 14-Jährige eine Mehlstauballergie hat. „Ich hatte während der Arbeitszeit eigentlich immer Nasenbluten“, erinnert sich der heute 50-Jährige. Hildegard und Berthold verschlägt es beruflich in ganz andere Richtungen.

Probeessen in anderen Cafés

Das Café, wissen die Geschwister noch, ist dienstags bis sonntags in den ersten Jahren eigentlich immer bis zehn Uhr oder halb elf geöffnet. Am Montag, dem Ruhetag, unternimmt die sechsköpfige Familie häufig Ausflüge in andere Lokale. Meist mit dem Ziel, sich durch das Kuchensortiment zu probieren und sich eventuell die eine oder andere Inspiration zu holen. Der Familienchef selber probiert immer nur bei seiner Frau und seinen Kindern. Denn wahrscheinlich gerade weil er jeden Tag mit den süßen Spezialitäten zu tun hat, mag er sie nicht.

An den anderen für die Tombülts sechs Werktagen wird gebacken, verziert, bedient und verkauft. Im Erdgeschoss des Hauses, das ab den 70er Jahren Eigentum der Familie ist, befindet sich die Theke, hinter der alles ausgestellt wird. Im ersten Geschoss ist das eigentliche Café. „Es war teilweise ein bisschen wie in einer Disco, weil es eben auch Séparées gab“, weiß Elisabeth, deren Nachname mittlerweile Fornoff ist, noch ganz genau. „Einmal im Jahr gab es auch ein großes Sparfest vom ‚Sparclub Café Tombült‘, sogar mit Liveband“, schwelgt Michael Tombült in Erinnerungen. „Noch heute wird mir immer wieder mal vorgeschwärmt, dass sich Paare in unserem Café kennen und lieben gelernt haben. Es gab gerade in den Anfangszeiten auch kaum alternative Ausgehmöglichkeiten für junge Leute“, weiß der jüngste Bruder.

Klare Abgrenzung

Im zweiten Stockwerk des Hauses befindet sich der Wohnraum der Familie: Wohn- und Schlafzimmer ebenso wie ein Bad. Die Küche ist ganz unten, zwischen Backstube und Eingangsbereich des Cafés. „Mama bestand immer darauf, dass, gerade wenn wir montags Gäste hatten, wir in unserer Wohnung essen. Das bedeutete zwar, dass wir alles nach oben schleppen mussten, aber da wollte sie eine klare Abgrenzung haben“, ergänzen sich die Geschwister.

1997 stirbt Ewald Tombült nach langer Krankheit und seine älteste Tochter tritt bis Dezember 2001 sein Erbe an.

Auch wenn es das Café Tombült heute nicht mehr gibt, sind es die vielen witzigen und schönen Geschichten, die es noch immer am Leben halten. So wie die über die vier Geschwister und deren Freunde, die nach Partys die große Familienküche oftmals zum Spiegeleiermachen missbrauchen: Ein Bekannter wünscht sich einmal in leicht angeduseltem Zustand ein Stück Sachertorte zu seinem Spiegelei. Mit einem breiten Grinsen geht Michael Tombült der Bestellung nach und zaubert ein Schinkenbrot mit Sachertorte, Spiegelei und Ketchup: Die Geburtsstunde des „Tomburgers“. Im Geschäft wird er jedoch nie angeboten.