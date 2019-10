Mit einem Lappen wischt Christian Schliemann über die Zehen des Hahns, der auf seinem Schoß hockt. Nein, es geht nicht darum, dass das Tier nicht mit dreckigen Füßen durch den Stall laufen soll. Vielmehr wird es (heraus-)geputzt für die Grenzlandgeflügelschau des Rassegeflügelzuchtvereins (RGZV) Ochtrup, die am Wochenende in der Vechtehalle in Langenhorst stattfindet (siehe Infokasten).

Putzen – davon sprechen die Geflügelzüchter, wenn sie ihre Tiere für eine anstehende Schau zurechtmachen. Da geht es auch darum, die Vollständigkeit der Federn zu prüfen, die zum Beispiel beim Altdeutschen Mövchen eine wichtige Rolle spielt. Denn bei der Bewertung der alten Taubenrasse achten die Preisrichter auf die Anzahl bei Flügel- und Schwanzgefieder sowie darauf, dass die Farbpartien sauber getrennt sind. „Wenn eine Feder fehlt, muss das Tier zu Hause bleiben“, erklärt Schliemann, der als einer von sechs Züchtern aus Ochtrup an der Schau teilnimmt. Auch die Haube, eine Art Kragen, muss alle Kriterien erfüllen: „Sie darf nicht zu tief oder zu hoch sitzen, nicht zu groß oder zu klein sein.“

Geputzt werden die Tiere erst kurz vor der Schau. „Sonst machen sie sich wieder dreckig“, erklärt der 28-Jährige, der die Begeisterung für die Geflügelzucht von seinem Vater Franz-Josef geerbt hat. Eigentlich beginnen die Vorbereitungen aber schon vier bis fünf Wochen vor der Schau. „Wir setzen die Tiere immer wieder in den Käfig, um sie an die Situation zu gewöhnen“, verrät Schliemann, dessen Tiere sonst in Freilandhaltung leben. „Sie verbringen nur ein paar Tage im Jahr im Käfig, nämlich zu den Schauen.“ Außerdem gibt es vor dem großen Auftritt einen speziellen Speiseplan: „Hühner bekommen Möhren, damit die Füße schön gelb sind“, erklärt der Ochtruper. „Speiseöl sorgt bei allen Tieren für glänzendes Gefieder. Da reichen schon ein paar Tropfen auf dem Futter.“

Zusammen mit seinem Vater hält der junge Züchter etwa 80 Tiere: „50 Hühner, 20 Tauben, ein paar Enten und Gänse“, zählt er auf. 20 von ihnen gehen in die Ausstellung, in der insgesamt 250 Tiere von 20 Züchtern aus der Region bereits heute von den Preisrichtern begutachtet werden und am Wochenende dann für alle Interessierten zu bestaunen sind.

Schliemann blickt dabei auch schon auf die kommende Saison: „Wenn ein Tier einen guten Preis holt, hat es gute Chancen, im nächsten Jahr in die Zucht zu kommen“, informiert er. Und was passiert, wenn nicht? Dann muss der Vogel nicht in der Pfanne landen. „Tiere, die wir nicht für die Zucht nutzen, finden Asyl bei Hobbyhaltern – auf Reiterhöfen oder bei Privatleuten, die im Garten ein paar Hühner laufen lassen wollen, um eigene Eier zu haben.“ So gibt es auch ein Happy-End für die Tiere, die nicht das Zeug für den Geflügel-Laufsteg mitbringen.