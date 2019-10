Herbstlich zeigt sich das Wetter in den vergangenen Tagen. Die Heizungen werden wieder angestellt, und in dem kuschelig-warmen Heim macht man es sich gemütlich. Doch nur die wenigsten Hausbesitzer machten sich derzeit Gedanken über die nächste, vermutlich erneut gestiegene, Heizkostenrechnung und den energetischen Zustand ihres Eigenheims, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Ochtrup. Doch gerade jetzt lohne es sich, über Maßnahmen zur Energie- und Kosteneinsparung nachzudenken. Ein idealer Einstieg für gezielte und sinnvolle Modernisierungsmaßnahmen biete dabei die kreisweite Thermographie-Aktion, die von der Stadt Ochtrup in enger Zusammenarbeit mit dem Verein Energieland 2050 und allen weiteren kreisangehörigen Städten und Gemeinden angeboten wird.

„Bei der Thermographie werden mit Hilfe einer speziellen Infrarotkamera die Oberflächentemperaturen von Fassaden gemessen. Die Wärmebilder, sogenannte Thermogramme, zeigen schlecht isolierte Bauteile sowie Stellen des Gebäudes auf, an denen die meiste Wärme verloren geht. Gerade Außenwände, Fenster, Dächer oder Übergänge der Bauteile untereinander können wärmetechnische Schwachstellen am Gebäude sein“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Wer sich einen Überblick über die energetische Situation seines Hauses verschaffen möchte, könne zu einem Sonderpreis vom 125 Euro bei einem Reihenmittelhaus oder 145 Euro bei allen anderen Häusern (bis zu vier Wohneinheiten) Thermographie-Aufnahmen vom Ingenieur Jörg Schmiegel von der Firma Schmiegel und Denne aus Ochtrup erstellen lassen. Das Informationspaket beinhalte die Erstellung der Thermographie-Aufnahmen im Winter, die fachkundige Auswertung in Form einer Thermographie-Mappe sowie eine Erläuterung der Wärmebilder im Rahmen einer Auswertungsveranstaltung im Frühjahr 2020.