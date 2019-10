Digitalpakt und Naturschutz

Über hohen Besuch freute sich Bürgermeister Kai Hutzenlaub , der am Donnerstagnachmittag die Regierungspräsidentin der Bezirksregierung Münster in Ochtrup begrüßte. Bevor sich Dorothee Feller im Trauzimmer in der Villa Winkel ins Goldene Buch der Stadt eintrug, gab es bereits eine Gesprächsrunde. „Uns ist wichtig, dass der Austausch nicht nur mit der Verwaltungsspitze stattfindet, sondern auch mit den Fraktionsvorsitzenden“, betonte die CDU-Politikerin.

Unter anderem ging es um den Digitalpakt für die Schulen, mit dem die technische Ausstattung der Bildungseinrichtungen deutlich verbessert werden soll. Wesentlich dabei sei, so Feller, eine entsprechende Schulung der Lehrer. „Denn der Lerninhalt mit digitaler Bildung ist ein anderer als ohne. Mit der Anschaffung der Geräte ist es nicht getan.“ Damit sprach die Regierungspräsidentin auch deren Wartung an und erinnerte: „Der Digitalpakt ist nur eine Anschubfinanzierung.“

Zufrieden zeigte sich Feller mit der Zahl der Lehrer an den städtischen Schulen. „Ochtrup ist aus Sicht der Bezirksregierung gut versorgt, auch wenn die Schulleiterstelle am Gymnasium noch ausgeschrieben ist“, sagte sie. Das sei nicht überall der Fall: „Wir haben einen Lehrermangel im Regierungsbezirk, der uns schon Sorgen macht“, machte die CDU-Politikerin deutlich.

Konkurrenz um Flächen

Naturschutz im Zusammenhang mit der Wohn- und Gewerbegebietsentwicklung – den sogenannten Kompensationsmaßnahmen – war ebenfalls Thema. „Die Konkurrenz um die Flächen hat zugenommen“, stellte Feller fest. „Einen Interessenausgleich zu finden, mit dem alle gut leben können, wird immer schwieriger.“

Allgemein, so die 53-Jährige, nehme die Bezirksregierung Ochtrup und Kommunen ähnlicher Größe als sehr aktiv wahr – und mit großem Interesse daran, ihre Attraktivität zu wahren. Ochtrup sei, wie die anderen Städte und Gemeinden im Umkreis, gut aufgestellt. „Das Münsterland gehört mit zu den produktivsten Regionen in Nordrhein-Westfalen“, betonte Feller. Daher benutze die Bezirksregierung auch nicht gerne den Begriff des ländlichen Raums, der oft mit abgehängten Gebieten assoziiert werde, sondern spreche lieber vom ländlich-urbanen Raum.

Kitt der Gesellschaft

Als sehr positiv bezeichnete sie das ehrenamtliche Engagement. „Der Satz ist schon alt, aber immer noch aktuell: Ehrenamt ist der Kitt der Gesellschaft“, sagte die CDU-Politikerin und nannte als Beispiel die Freiwillige Feuerwehr, die einen wichtigen Auftrag erfülle. „Das gilt aber genauso für andere Bereiche, auch den Sport.“

Hutzenlaub nickte zustimmend und nahm die Regierungspräsidentin schließlich noch mit auf einen Spaziergang durch die herbstliche Töpferstadt. Zusammen mit Barbara Kuhls-Malitz ( CDU ), Claudia Fremann (Freie Wähler), Josef Hartmann (SPD), Hermann Holtmann (FDP) sowie Bauamtsleiterin Karin Korten, Kämmerer Roland Frenkert und die Erste Beigeordnete Birgit Stening ging es unter anderem am Pius-Hospital vorbei und durch die Fußgängerzone. Besonders interessant für Feller waren der Pottbäcker- und der Lambertikirchplatz sowie die Baustelle an der Bahnhofstraße – allesamt Maßnahmen, in welche die Bezirksregierung finanziell eingebunden war beziehungsweise ist: „Da kann ich mir selbst ein Bild davon machen, wo das Geld geblieben ist.“