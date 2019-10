Wiedergewählt wurde auch Kassierer Wolfgang Tinz , ebenfalls neu im Vorstand ist Schriftführer Sebastian Schoo .

Die allgemeine Zustimmung zur Politik der Bündnis-Grünen, die dem Kreisverband in den vergangenen zwölf Monaten einen Mitgliederzuwachs von circa 30 Prozent beschert hat, sei auch in Ochtrup zu spüren und soll weiter gefördert werden, heißt es in einer Pressemitteilung. So können Interessierte an den 14-tägig stattfinden Sitzungen von Ortsverband und Fraktion montagabends ab 20 Uhr in Paddy’s Irish Pub teilnehmen. Der nächste Termin ist am 28. Oktober.

Darüber hinaus stellen sich die Ochtruper Grünen mit ihren neuen Sprechern im Rahmen einer Aktion „Ansprech-Bar“ am Donnerstag (31. Oktober) ab 9 Uhr auf dem Ochtruper Wochenmarkt vor. Bei einem kleinen Imbiss werden alle Fragen zu kommunalpolitischen Positionen, Vorhaben und Zielen des Ortsverbands beantwortet, schreiben die Grünen.