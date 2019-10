„Sie sind definitiv gebucht und heiß auf Ochtrup“, sagt Isabel Hagemann von der Firma Art & Music Production (AMP) in Metelen. Gemeint sind die beiden Schlagergrößen Beatrice Egli und DJ Ötzi, die am 20. Dezember (Samstag) zu einem Konzert in die Töpferstadt kommen.

„Diese zwei Stars zusammen für eine Veranstaltung in Ochtrup zu bekommen, ist schon toll“, freut sich die Agentur-Mitarbeiterin über den Zuschlag. Stattfinden soll die Veranstaltung auf dem Gelände der Gaststätte Bätenvoss in der Wester. Es werde ein großes Pagodenzelt in weihnachtlich, gehobenem Ambiente aufgebaut, verrät Hagemann und schwärmt von einer „tollen Location“. Etwa 2000 Menschen können dort feiern. Einlass am Veranstaltungstag ist um 18 Uhr, zur Einstimmung spielt zunächst ab 20 Uhr die Coverband „Glam Jam“, bevor später am Abend Beatrice Egli und DJ Ötzi auf die Bühne kommen. Etwa 90 Minuten werde jeder Künstler spielen, verspricht Hagemann. Karten zum Preis von 64 Euro gibt es voraussichtlich ab Anfang nächster Woche online zu kaufen. Derzeit laufe noch das Genehmigungsverfahren für die Parkplätze. AMP plant, die Konzertbesucher via Bus-Shuttle von Parkflächen unter anderem im Industriegebiet Weinerpark in die Wester zu bringen.