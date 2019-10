Für ein helles Wohlfühl-Ambiente

Heller und freundlicher wirken die Räume im Kindergarten St. Lamberti nach dessen Generalüberholung. Ein ganz wesentlicher Unterschied ist dabei aber weniger seh-, sondern vielmehr hörbar: Schallschutz, der in die Zimmerdecken eingebaut ist, verringert den Geräuschpegel merklich. „Das ist eine Riesenentlastung für die Mitarbeiter“, weiß Annette Holtmann , Verbundleiterin für die sechs Kindergärten der katholischen Kirchengemeinde St. Lambertus. Nicht nur die Gruppen-, sondern auch die Nebenräume, Flure und die Turnhalle sind damit ausgestattet.

In drei Wochen der Sommerferien, in denen der Kindergarten geschlossen war, und jetzt noch einmal drei Wochen während des laufenden Betriebs waren Handwerker fleißig bei der Arbeit, um für neues Wohlfühl-Ambiente zu sorgen – eben nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Erzieher. „Wir wissen, wie schwierig es ist, gute Mitarbeiter zu finden“, macht Martin Volkery vom Kirchenvorstand deutlich. Das ist auch Holtmann bewusst. „Wir wollen ein attraktiver Arbeitgeber bleiben“, betont sie. Johannes Ehling, als Architekt in die Maßnahme eingebunden, bestätigt: „Eine positive Atmosphäre ist wichtig.“

Frischer Anstrich

Um die zu schaffen, wurde auch ein neues Konzept für die Beleuchtung entwickelt. „Wir wollten, dass die Räume lichtdurchflutet sind“, erklärt Holtmann. „Damit sie auch hell wirken, wenn es draußen nicht so schön ist.“ Ein frischer Anstrich für sämtliche Zimmer kam obendrauf. Verbunden damit war auch, dass die Holzvertäfelungen von den Wänden sämtlicher Gruppenräumen verschwunden sind. „Das ist überhaupt kein Vergleich“, beschreibt die Verbundleiterin einen riesigen Unterschied zwischen dem Vorher- und Nachher-Zustand. Darüber hinaus wurde die Öl- durch eine Gasheizung ersetzt. Und neue Heizkörper bauten die Handwerker auch noch ein.

Ganz ähnliche Maßnahmen wurden auch im Kindergarten St. Martin durchgeführt. Dort gab es unter anderem Schallschutz, teilweise neue Lampen, frische Farbe und in der Turnhalle sowie im Eingangsbereich sogar einen neuen Boden. Letzterer sorge für besonders große Begeisterung, wie Holtmann berichtet. „Der Essenswagen ruckelt nicht mehr über die Fliesen, er gleitet jetzt über Vinylboden – enorm, was das bringt“, staunt sie.

Speiseaufzug

Eine bauliche Besonderheit führte zur wesentlichen Maßnahme in der Kindertagesstätte Arche Noah, die nämlich in einem zweigeschossigen Gebäude untergebracht ist: Dort gab es nicht nur neue Farbe für die Wände, sondern auch einen Speiseaufzug. „Jeden Tag mussten die Kolleginnen das Essen für 30 bis 40 Kinder nach oben schleppen“, berichtet Holtmann. „Das war nicht haltbar.“

Pfarrer Stefan Hörstrup freute sich, „dass alles so gut geklappt hat“. Vor allem aber auch darüber, dass nicht nur das Notwendige in Angriff genommen, sondern mit einer umfassenden Maßnahme ein Rundumschlag gelungen sei.

Nachdem die Kindergärten St. Lamberti, St. Martin und Arche Noah nun generalüberholt sind, sollen im kommenden Jahr die Kindergärten St. Stephan, St. Marien und St. Michael in Langenhorst in Angriff genommen werden.