Im Zeichen sozialen Engagements

Am gestrigen Sonntag steht nicht nur alles im Zeichen der Töpfertradition, sondern ebenfalls im Zeichen des ehrenamtlichen Engagements. Neben vielen Töpferständen, die dem namensgebenden Tag präsentierend zur Seite stehen, gibt es etliche soziale Gruppen, die ihr Engagement vorstellten.

Eine von ihnen ist die Aktionsgruppe „Plan“, die mit einer Tombola wirbt. Über das Jahr hinweg bekommt die Aktionsgruppe viele großzügige Sachgeschenke von Ochtruper Firmen gespendet. Diese werden dann am Pottbäckersonntag bei der Tombola ausgestellt. Dabei kann man nicht den „üblichen Prüddel“ gewinnen, sondern durchaus qualitative Sachen wie eine Kaffeemaschine. Da die acht Mitglieder der Ortsgruppe keine Ausgaben mit der Verlosung haben, fließt der Erlös gänzlich an das Förderungsprojekt in Ecuador. Vor Ort wird die Gesundheitsvorsorge vorangetrieben sowie der Hygienestandard verbessert.

Pottbäckermarkt 2019 1/26 Der Pottbäckermarkt in Ochtrups Innenstadt lockte zahlreiche Besucher in die Weinerstraße. Viele Stände verbanden ihren Warenangebot mit dem Einsatz für soziale Zwecke. Foto: Rieke Tombült

Weltweit kommt auch die Spendensammlung von Christoph Klotz an. Der pensionierte Arzt und Apotheker ist seit über 30 Jahren für die Kinderkrebsstiftung unterwegs. Neben dem Springbrunnen an der Bahnhofstraße hat er sein Zelt aufgeschlagen und informiert über die Forschungsarbeit der Kinderkrebsstiftung. „Als ich angefangen habe, konnten wir nur eines von zwei erkrankten Kindern retten, heute sind es neun von zehn“, wirft Klotz stolz ein. Mit einer Dose und seiner hoffnungsgrünen Spendensau „Lisa“ nimmt er jeden noch so kleinen Betrag dankend entgegen. „Das Geld, das wir hier sammeln können, kommt der Forschung zugute und unsere Erkenntnisse können wir dann weltweit einsetzen“, benennt der Mediziner die Verwendung des Geldes.

Der Pottbäckersonntag lockt viele Besucher in Ochtrups Innenstadt. Ob nun Ochtruper selbst, aber auch auswärtige Gäste wie etwa Doris Berkouwer und Dirk Meulendyck aus Steinfurt. Die beiden kommen häufiger mal zu den verkaufsoffenen Sonntagen der Töpferstadt. Dem stockenden Verkehr gehen sie mittlerweile aus dem Weg. „Wir kennen uns ja aus und nehmen die Geheimwege“, lacht das Paar. Sie sind vor allem von Ochtrups „heimlichen Ambiente“ angetan, das sie teils an ihre Heimatstadt erinnert.

Wieder mit dabei sind auch die Leineweber, die für ordentlich Stimmung sorgen. Zusammen mit einem Straßenmusiker und einer Traube von interessierten Passanten singen sie lauthals „Que sera“, zu dem es sich so herrlich schunkeln lässt.

Der letzte verkaufsoffene Sonntag im Jahr 2019 kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Viele Aussteller mit Textilien, Leckereien und Töpfereien sowie den zahlreichen sozialen Projekte locken massenweise Menschen in die Weinerstraße, die Bahnhofstraße und ins DO – aber auch in die Gastwirtschaften und Restaurants der Töpferstadt.