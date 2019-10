Dieses Kursformat wird im Auftrag des Bundesamts für Migration ( BAMF ) durchgeführt und besteht aus einem Sprachkursteil und dem Modul „Leben in Deutschland“, welches den Teilnehmern, die oft aus nicht-europäischen Kulturkreisen kommen, Grundsätzliches über Werte und Normen im Zusammenleben in Deutschland vermittelt. „Wir wissen, dass es für manche Teilnehmer mit ihrer individuellen Lebensgeschichte mehr als schwierig ist, sich – oft auch im fortgeschrittenen Erwachsenenalter – noch einmal, oder manchmal auch zum ersten Mal, in diese Kurs-, Lern-, und Prüfungssituation hinein zu begeben. Daher fiebern auch wir immer mit“, erklärt Simone Kemler von der VHS die Bedeutung dieser Zertifikate für den Einzelnen. Kursleiterin Joanna Popiela hat nun die Urkunden an die Teilnehmer übergeben und freut sich mit ihnen über die ersten erfolgreichen Schritte zur persönlichen Integration in das eigene Leben in Deutschland.

Nach diesem Erfolg denkt die VHS jetzt weiter: „Wir möchten versuchen, für das kommende Kursjahr erstmalig in Ochtrup ein Angebot ‚Deutsch als Fremdsprache‘ auf B2-Niveau (vergleichbar zehnte Klasse / Berufsschule) neu anzubieten. Für die Ausrichtung dieser Kurse müssen wir uns beim BAMF bewerben. Wer also Interesse hat, den bitten wir um Mitteilung bei uns in der VHS (Telefon 0 25 53 / 93 98 18)“, informiert Kemler über die weiteren Planungen.