Zu Gast bei Mutter Natur

Ochtrup -

Vorrübend in den Wald umgezogen sind die Mädchen und Jungen des Evangelischen Jona-Kindergartens. Während in dem Gebäude an der Professor-Katerkamp-Straße die Handwerker das Sagen haben, entdecken die Kinder mit ihren Erzieherinnen den Wald und die Natur. Ganz schön spannend.