„Es ist alles heile geblieben“, sagt Tobias und grinst spitzbübisch. Stolz zeigt er seine Hände vor. Der Siebenjährige hatte sich ebenso wie seine Klassenkameraden aus der 2 b an der Väter und Kind-Bastelaktion am Samstagvormittag im Johanneshaus beteiligt. Klassenpflegschaftsvorsitzende Sandra Feldhues und Timo Wilpers setzten dort die Idee in die Tat um, mit einem erweiterten Nistkastenangebot auf dem Schulhof der Grundschule zahlreichen gefiederten Freunden Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Als „Mietzahlung“ erhoffen sie sich von Meisen und Co. Unterstützung beim Kampf gegen die Eichenprozessionsspinnerraupen.

„Im Sommer war der Schulhof wegen dieser Plage für längere Zeit gesperrt. Dem hoffen wir nun für das nächste Jahr auf natürliche Art und Weise etwas entgegensetzen zu können“, erklärt Timo Wilpers den Hintergrund der Aktion.

Mit dem Vormittag haben die Organisatoren sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Väter und Nachwuchs kamen in den Genuss gemeinsamen Bastelns. Und ein guter Ansatz wurde dabei ebenso verfolgt.

Wilpers und Feldhues hatten das b + f-Center sowie Schrauben Wesbuer als Sponsoren für das Material gewinnen können – und so ging es bei frischen Waffeln, Kaffee und leckeren Knabbereien nicht nur gut ausgestattet, sondern auch motiviert an die Arbeit. Der Nachwuchs jedenfalls hatte „Spaß in den Backen“, konnte schrauben, hämmern und bohren. Unfallfrei. Die meisten Kids sind ohnehin daheim schon gerne als Handwerker unterwegs, stehen nicht nur den Eltern, sondern auch Oma und Opa helfend zur Seite, wie Clara erzählt. „Das ist ja auch nicht schwer“, quittiert sie ihr Tun ganz locker. Der Rest der Truppe stimmt nickend ein.

Nach dem handwerklichen Part ging‘s dann anschließend gemeinsam rüber zur Grundschule, wo die neuen Vogelquartiere gleich an Ort und Stelle angebracht wurden. Mit einem gedanklichen Gruß an die Piepmätze: „Wohnung zu vermieten“.