Keltische und die irische Musik im Besonderen verbinden viele mit Sauf- und Raufliedern, zu der ein schwarzes Bier und ein Whisky besonders gut munden. Doch die kelti-sche Musik – „Folk on Feire“ bezieht auch englische und schottische Literatur ins Programm mit ein – geht weit über die typische Wirtshausmusik hinaus. Keltische Mystik fließt mit ein, Petersilie, Salbei, Rosmarin und Thymian aus der keltischen Hexenküche werden zu einem Liebeslied gerührt. Dies am Donnerstag (14. November) um 19.30 Uhr in der Villa Winkel. Der Eintritt beträgt 12,50 Euro, Karten gibt es bei der Tourist Info Ochtrup und in der Buchhandlung Steffers, Restkarten an der Abendkasse.

Wehmütige Klagelieder, fein interpretiert von der Sängerin Petra Spellmeyer, handeln von einem alten Mann im fernen Amerika, der seine Heimat nie mehr sehen wird. Oder von einem Jungen, der bis zum Tod seiner Mutter die Äcker bewirtschaftet, weil sein Vater nicht mehr von der Seefahrt zurückkehrt. Die Bodhran (Irmgard Stümpel) schlägt den Takt der Kriegstrommeln bei der irischen Hymne Foggy Dew, die irische Bouzouki (Gerda Kaumanns) untermalt eine schottische Weise, die zur Nationalhymne geworden wäre. Pipes (Maria Stemping) und das Akkordeon (Klaus Spellmeyer) setzen bei den schnellen irischen Jigs und Reels ein, wie man sie von den Irish Dancern kennt, begleitet vom Ochtruper Kalle Schmees an der Gitarre. Bei „Folk on Feire“ dürfen sich die Zuhörer auf ein abwechslungsreiches Programm freuen.