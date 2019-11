Das abwechslungsreiche Programm umfasste dabei klassische Stücke wie von Johann Baptist Vanhals (Operette 66) über Pop bis hin zu aktuellen Beiträgen aus den Charts.

„Das Besondere an der Veranstaltung ist, dass das Konzert von einem Schlagzeugstück eröffnet wird. Das ist an sich eher untypisch. Und auch durch die Gesangsbeiträge ist wirklich die gesamte Bandbreite des Musikschulangebots dabei“, freute sich Musikschulleiter Andreas Hermjakob.

Den angekündigten geräuschvollen Auftakt des Schülerkonzerts bildete ein Schlagzeugsolo. Anschließend folgten zunächst klassische Stücke, die von den Musikschülern auf der Geige, dem Cello, dem Klavier und der Klarinette dar-geboten wurden, bevor es mit Gesangseinlagen und weiteren instrumentellen Auftritten weiterging.

„Ich denke, dass die Schüler auf jeden Fall zurecht stolz auf ihre musikalischen Leistungen sein können“, erklärte Mike Förster, Dozent an der Musikschule für das Instrument Schlagzeug.

Besonders stolz zeigte er sich allerdings über seine eigenen Schützlinge, denn drei der jungen Drummer, die zuvor am Workshop des Drummer-Wochenendes teilgenommen hatten, zeigten auch am Nachmittag in einer Zusatzaufführung ihr Können und rundeten das Herbstkonzert mit einem rockigen Sound ab.