Den Abschluss der Generalversammlung bildeten die Terminbekanntgaben. So wies der Vorstand auf die Teilnahme am Volkstrauertag am Sonntag (17. November) hin. Treffen ist um 10.45 Uhr am Marktplatz. Gleichermaßen beteiligen sich die Schützen am Nikolausumzug am 1. Dezember (Sonntag). Start ist um 14.30 Uhr am DRK-Kindergarten Niederesch.