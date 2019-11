Am 13. September (Sonntag) finden in Ochtrup die Bürgermeister- und die Kommunalwahl statt. Die SPD will auf ihrer Mitgliederversammlung am 30. November (Samstag) ab 10 Uhr in der Gaststätte Brinck­wirth ihren Bürgermeisterkandidaten nominieren. „Der Vorstand wird erneut Kai Hutzenlaub als Kandidaten vorschlagen“, kündigt die SPD in einer Pressemitteilung an. „Wir gehen erneut gemeinsam und geschlossen in eine Wahl“, wird die SPD-Vorsitzende Sarah Lahrkamp darin zitiert. Die Sozialdemokraten seien davon überzeugt, dass Kai Hutzenlaub die beste Wahl für Ochtrup sei. Deshalb unterstützen sie ihn zum dritten Mal als Kandidat für das Bürgermeisteramt. Im Jahr 2009 kandidierte Hutzenlaub zum ersten Mal, 2014 wurde er im Amt bestätigt. „In den zehn Jahren unter Kai Hutzenlaub hat Ochtrup eine enorme Entwicklung erlebt“, betont Vincent ten Voorde. „Die erfolgreiche Arbeit wollen wir auch in den nächsten Jahren fortsetzen“.

Anfang Januar bestimmt die SPD die Kandidaten für die Kommunalwahl. Dann soll auch das Wahlprogramm verabschiedet werden.